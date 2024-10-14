مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. مصطفى شعبان يبدأ تصوير «حكيم الباشا» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 06:09 صباحاً - بدأ الفنان مصطفى شعبان، اليوم، تصوير أولى مشاهد مسلسله الجديد «حكيم الباشا» المقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

تفاصيل مسلسل حكيم الباشا

وسيخوض مصطفى شعبان، لأول مرة، تجربة الدراما الصعيدية، في مسلسل حكيم باشا، الذي تدور أحداثه حول تجارة الآثار في إحدى المناطق الشعبية في مصر، ويدخل مصطفى شعبان في مشكلة أمام منذر رياحنة، كما يظهر رياض الخولي بدور عم مصطفى شعبان ويدخلان في صراعات كبيرة، والمسلسل مكون من 30 حلقة.

أبطال مسلسل حكيم الباشا

وتواصل الشركة المنتجة، التعاقد مع باقي أبطال العمل، حيث تم التعاقد الرسمي مع عدد من نجوم الفن أبرزهم: سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، أحمد صيام، منذر رياحنة، سلوى عثمان، ولأول مرة السورية يارا قاسم.

آخر أعمال مصطفى شعبان

يشار إلى أن آخر أعمال مصطفى شعبان، مسلسل «المعلم»، الذي تم عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024، وحقق نجاحا كبيرا خلال فترة عرضه.

مسلسل المعلم، شارك فى بطولته أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبد الله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.