مشاهير العرب - منتج «برغم القانون»: النجاح أصابنا بنوع من «الخضة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 06:09 صباحاً - أكد المنتج ريمون مقار، سعادته بردود الأفعال حول مسلسله (برغم القانون)، مشيرًا إلى أنها كانت متوقعة ولكن ليست بهذه الضخامة، وقال إن النجاح أصابه بنوع من (الخضة)

وأضاف (ريمون)، في تصريحات خاصة لـ(الأسبوع) إن العمل يناقش ترك الزوج لزوجته وأطفاله وعدم تحمله للمسؤولية، مشيرًا إلى أن إثبات النسب في قصة العمل هو جزء فرعي، من الأزمة الحقيقة.

وتابع: «إثبات النسب قضية فرعية، ولكن الأساس هو إهمال الأزواج لزوجاتهم، (وده بيحصل كتير جدًّا)، وأمثلة على ذلك (الأزواج اللي بيسافروا دول عربية، وبيتخلوا عن مسؤولياتهم، ودي نماذج تمكنا من رصدها بكثرة في الأعوام الأخيرة).

وعن كواليس التحضير للمسلسل، تابع مقار: «المسلسل مكتوب بشكل سينمائي، وده سبب صعوبة كبيرة في تنفيذه، لأن عدد مواقع التصوير تخطى الـ1200 موقع، وفي بورسعيد لوحدها 313، وده زاد من التكلفة والميزانية، لكن لم نبخل على طاقم العمل لأننا نؤمن بالرسالة الحقيقية للإنتاج في تقديم أعمال متميزة».

وأضاف: (نهتم بتقديم جميع أشكال وأنواع الدراما، وليس الدراما الاجتماعية فقط، بل نحرص على التنوع، في تقديم فكرة مختلفة).

وتدور أحداث مسلسل (برغم القانون)، في إطار درامي تشويقي، حول ليلى «إيمان العاصي»، التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتجد زوجها (أحمد) اختفى دون أي سبب، لتكتشف بعد ذلك أنه هرب بعد زواج استمر 10 سنوات بعد قصة حب أثمرت طفلين، ليلى وهاشم، ولتبدأ الأحداث بعدها.

ويشارك في البطولة، بجانب إيمان العاصي، عدد من النجوم أبرزهم: هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، وإيهاب فهمى. ومن تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادي عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.