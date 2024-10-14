مشاهير العرب - بعد غياب 6 سنوات.. محمد هنيدي يشارك في ماراثون رمضان 2025 بمسلسل «عم قنديل» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 06:09 صباحاً - يستعد الفنان محمد هنيدي، لخوض الماراثون الرمضاني 2025، بمسلسل جديد بعنوان «عم قنديل»، بعد غياب دام 6 سنوات عن شاشة الدراما.

مسلسل عم قنديل

ومن المقرر أن يتم عرض العمل على قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، وسيتم الإعلان عن تفاصيل المسلسل خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يتوقع أن يحمل المشروع الكثير من المفاجآت الكوميدية المنتظرة.

ويأتي هذا العمل بعد غياب دام 6 سنوات لـ محمد هنيدي، للدراما، حيث كان آخر مسلسل له هو «أرض النفاق» بالتعاون مع النجمة الراحلة دلال عبد العزيز.

مسلسل أرض النفاق

درات أحدث العمل حول موظف في الحي اسمه (مسعود)، دخله ضئيل وحياته بائسة، ودومًا ما يواجه خلافات مع زوجته (جميلة) وحماته، اللتين لم تعودا قادرتين على العيش معه، ويمتلك والده محلًا لبيع الكُسكُسّي، وفي يوم تستدرجه الحياة ليتعرف على دكتور (ماضي)، الذي يقدم له أخلاق للبيع على هيئة حبوب، فيبدأ في تناول الحبوب تباعًا، ليكتشف معها حياة جديدة، بشخصيات جديدة، وأخلاق مستعارة للبيع.

وشارك في بطولة مسلسل أرض النفاق، عدد من نجوم الفن أبرززهم: محمد هنيدي، هنا شيحة، دلال عبد العزيز، سامي مغاوري، سيناريو أحمد عبد الله، إخراج سامح عبد العزيز، إنتاج جمال العدل.