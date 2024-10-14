مشاهير العرب - انتظرت البطولة المطلقة 20 عاما.. «برغم القانون» يمنح إيمان العاصي جواز المرور إلى الصفوف الأولى - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 06:09 صباحاً - قبل 20 عاما صُنفت ضمن الوجوه الجميلة التي لاقت قبولا على الشاشة، لكنّها لم تنجح وقتها في الانتقال إلى خانة النجمات، ولكن قبل عامين وبعد ظهورها في مسلسل "جعفر العمدة" استطاعت أن تعيد الأنظار إليها من جديد.

إيمان العاصي، فنانة متميزة نجحت في أول بطولة مطلقة لها في عالم الدراما من خلال مسلسلها الجديد "برغم القانون" منذ بدء عرض حلقاته الأولى.

وكانت (إيمان) حققت نجاحا باهرا من خلال شخصية " دلال فتح الله" في مسلسل (جعفر العمدة )، ما دفع «شركة فنون مصر» لإسناد أولى البطولات المطلقة للنجمة الشابة. وحتى كتابة هذه السطور وبعد عرض الحلقات الأولى من المسلسل، يبدو أنّ الممثلة البالغة من العمر 39 عاماً نجحت في الاختبار.

كان مسلسل "أمس لا يموت" هو الانطلاقة الأولى لإيمان العاصي في عالم الفن، ففي عام 2003 وبالصدفة البحتة، شاهد المخرج خالد بهجت صورة لفتاة على غلاف إحدى المجلات، تطابق تصوراته عن شخصية ابنة الفنانة رغدة في المسلسل، ليتواصل على الفور مع المصور، وينجح في الوصول إليها وإقناعها بخوض تجربة التمثيل.

لتتوالي بعد ذلك الفرص، إلى ان خطفت أنظار الفنان نور الشريف بموهبتها، ليطلب منها المشاركة في مسلسل "حضرة المتهم أبي"، وهو الأمر الذي أثار ضجة واسعة ساهمت في صنع نجوميتها وتثبيت اقدامها في عالم الفن.

دخلت إيمان العاصي للمرة الأولى إلى الشاشة الفضية، من خلال فيلم (مسجون ترانزيت) أمام الفنانين أحمد عز، و نور الشريف، وحصد الفيلم العديد من الجوائز في مهرجان أوسكار السينما المصرية لعام 2008 منها جائزة للفنان نورالشريف ومثلها لـ(إيمان) عن تجسيدها شخصية (نيفين) زوجة أحمد عز في الفيلم.

فترة طويلة من الارتباك ضربت حياتها الخاصة وانتهت بطلاقها، ما أدى إلى عدم حصولها على أدوار تناسب موهبتها، إلى أن شاركت في مسلسل "بخط الإيد" الذي ناقش قضية "قيمة المرأة" فى حياة الرجل، وإسهام الطرفين في نجاح الحياة الزوجية.

وخلال الأيام الماضية تفاجأ الجمهور بأداء مبهر وعالمي لإيمان العاصي، في مسلسل "برغم القانون"، ما جعلها محل إشادة ليس فقط من الجمهور، بل من النقاد الذين أجمعوا على جودة العمل، وأن نجاحها ليس صدفة وأن الخبرات التي اكتسبتها على مدار السنوات الماضية جعلتها تستحق البطولة المطلقة عن جدارة.

استطاعت إيمان العاصي، بمواهبتها الفريدة، أن تجذب تعاطف الجمهور معها، منذ أولى حلقات العمل، وتفاعل معها الجميع وكأنها أحد أفراد الأسرة خاصة أن العمل يسلط الضوء على عدد من قضايا المرأة والتحديات التي تواجهها فى حالة غياب الزوج ومصير حقوقها الاجتماعية والقانونية.

ويمكننا القول ان (برغم القانون)منح ايمان العاصي مكانتها التي تستحق بين كبار النجوم ومتابعة حلقاته أصبحت هدفا لجمهور الدراما.