مشاهير العرب - عمر كمال: عايز شيخ من الأزهر يقول لي فلوسي حلال ولا حرام - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 06:09 صباحاً - عمر كمال.. أعرب مطرب المهرجانات عمر كمال عن استيائه من انتقاد البعض للأعمال الخيرية التي يقوم بها زاعمين أنها لن تقبل منه لكون أمواله مصدرها حرام، وطالب الأزهر بفتوى لمعرفة فلوسه التى يحصل عليها من الغناء والتطبيقات المختلفة حلال أم حرام.

وقال عمر كمال خلال مقطع فيديو على حسابه على تطبيق تيك توك: «أنا مش بعمل فيديوهات خالص عمري ما عملت فيديو عشان خير وأطلع بسببها تريند، أنا مقتنع أن الخير اللي في السر ربنا بيكرم عنه أضعاف اللي في العلن، أنا ربنا كرمني آخر كرم عشان أنا علاقتي بربنا كويسة، أنا أظن ذلك».

وأشار كمال إلى أنه يمر بحالة نفسية سيئة بسبب هذه الانتقادات وطالب الأزهر بحسم الجدل الدائر حول أمواله التي يتحصل عليها من الغناء والتطبيقات المختلفة حلال أم حرام قائلا: «عايز حد من الأزهر يطلع يرد» مضيفا: «أي حاجة بعملها في حياتي يطلع حد يقولي أصل معنى الكلام ربنا طيب لا يقبل إلا طيب، تمام أنا بعمل أيه غلط أنا بروح أغني في فرح بفرح ناس، بروح أغني في عيد ميلاد في حفلة تخرج أنا كعمر كمال عمري في حياتي ما طلعت في لايف أو فيديو قلت بعمل خير» موضحا أنه يقوم بالعديد من الأعمال الخيرية منها إعانة أسر، توفير علاج بالمجان، أو مسكن لبعض المحتاجين ولكنه يحب أن تكون هذه الأعمال الخيرية بينه وبين ربه.

وأضاف: «أنا فلوسي حرام بساعد بيها أنت بقى عملت إيه؟ اللي عايز يغسل كلى مرتين تلاتة في الشهر أنا عملته لكن أنت عملت ليه إيه؟ واللي سقف بيته الشتاء داخل عليه أنا ببنيه، أنت عملت إيه؟ أنت اضطرتني أني أقول.. أنا عايز أعرف من أي شيخ في الأزهر أنا بعمل خير بجيب من هنا بحط هنا، دا غلط ولا صح حد يقولي مين فينا اللي صح هما ولا إحنا، لو أنا غلط أبطل أعمل خير خالص عشان أنا تعبت نفسيا، كل شوية حد يقولي أنت مش هيتقبل منك».

وأكد عمر كمال على أنه يعول كل من فرقته وأسرته وعائلته والعديد من المحتاجين، مضيف: يارب كل واحد في المجتمع يبقى زي عمر كمال كده يشيل شوية عشان محدش يبقى فقير أصلا».

ووجه الفنان عمر كمال رسالة لكل من يقلل من نجاحاته قائلا: «أنا مش فاهم كل ما اتكلم يتقالي أنت نجحت في إيه؟ نجحت في المجال اللي عايز أنجح فيه، نجحت أني أجيب العربية اللي بحبها، نجحت أني أعيش أهلي عيشة كويسة، نجحت أن فرقتي 25 شخص وناس متكفل بعلاجهم وناس بدفع لهم إيجار أنا نجحت في كده، أنت مش عايزين أنا أبعت تمام أنا فلوسي حرام، أنت هتبعت؟ .