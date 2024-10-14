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مشاهير العرب - موهبة مهمة ومتميزة.. ماذا قال محمد هنيدي عن عودة حنان ترك للتمثيل - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - موهبة مهمة ومتميزة.. ماذا قال محمد هنيدي عن عودة حنان ترك للتمثيل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موهبة مهمة ومتميزة.. ماذا قال محمد هنيدي عن عودة حنان ترك للتمثيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 06:09 صباحاً - حنان ترك.. تصدر اسم الفنانة حنان ترك، على محرك البحث «جوجل»، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تصريحات الفنان محمد هنيدي عنها في أحد اللقاءات التليفزيونية، متحدثا عن إمكانية محاولته إقناعها بالعودة للتمثيل.

وأعرب «هنيدي» عن اشتياقه للعمل من جديد مع الفنانة المعتزلة حنان ترك، وذلك خلال لقائه مع الإعلامي نزار الفارس، قائلا: «حنان ترك وحشتنا كلنا، وده كويس جدا».

حنان ترك
حنان ترك

أما عن إمكانية محاولته إقناعها بالعودة للتمثيل قال: «لا أعرف ظروفها لأحاول إعادتها للتمثيل، وأنا مش عايش أرجع الناس وأشجع الناس.. أنا بصحى متأخر أصلًا».

وأكد هنيدي على تمتع حنان ترك بموهبة فذة قائلا: «لو سمحت الظروف أن تعود للتمثيل سنكون سعداء لأنها موهبة مهمة ومتميزة، وهي شريكة النجاح في فيلم جاءنا البيان التالي».

عادت مرة أخرى من خلال مشاركتها في عمل ديني عرض في موسم رمضان 2024، من خلال مسلسل الرسوم المتحركة «صدق رسول الله»، ومن تأليف فداء الشندويلي، وموسيقى شريف حمدان، وإخراج مصطفى الفرماوي، وغناء مجد القاسم.

الفنانة حنان ترك

آخر أعمال حنان ترك

كان آخر أعمال الفنانة حنان ترك مشاركتها في عمل ديني عرض خلال مارثون رمضان 2024، وهو مسلسل الرسوم المتحركة «صدق رسول الله»، والمسلسل من تأليف فداء الشندويلي، وموسيقى شريف حمدان، وإخراج مصطفى الفرماوي.

وجدير بالذكر أن، حنان ترك ارتدت الحجاب عام 2006، وفي أغسطس 2012 قررت اعتزال الفن، بعد أن قدمت مسلسل «أخت تريز» الذي عرض في موسم رمضان لعام 2012.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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