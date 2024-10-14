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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. أكرم حسني يتعاقد على «الكابتن» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. أكرم حسني يتعاقد على «الكابتن» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. أكرم حسني يتعاقد على «الكابتن» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 06:09 صباحاً - تعاقد الفنان أكرم حسني، على مسلسل جديد بعنوان «الكابتن»، والمقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

مسلسل الكابتن

ويعقد الفنان أكرم حسني، حاليا جلسات عمل مكثفة مع المخرج معتز التوني للوقوف على التفاصيل المبدئية لمسلسله الرمضاني الجديد "الكابتن" والمنتظر عرضه في موسم رمضان المقبل 2025.

أكرم حسني

ويعمل المخرج معتز التوني حاليًا على ترشيح الأبطال المشاركين في العمل للشركة المنتجة لإنهاء تعاقداتهم في أسرع وقت ممكن لتحديد الموعد النهائي للتصوير، حيث تم تحديد موعد مبدئي للتصوير مطلع ديسمبر المقبل.

آخر أعمال أكرم حسني

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أكرم حسني، هو مسلسل «بابا جه» والذي تم عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024، وحقق نجاحا كبيرا بين الجمهور.

ودارت أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، قدم خلاله شخصية هشام والذي يجد نفسه في مفترق طرق، حيث يدخل في أزمات عديدة بعد الاستغناء عنه من وظيفته بأحد الفنادق، بسبب جائحة كورونا، وعليه إيجاد عمل ورعاية أسرته في ظل ظروف صعبة ويضطر للعمل كأب للإيجار.

وشارك في بطولة العمل عدد من نجوم الفن أبرزهم: أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، أوتاكا، محمود البزاوي، وفريال يوسف، مع عدد من ضيوف الشرف منهم أحمد أمين وكريم فهمي وبسنت شوقي، والعمل من تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل أمين وإخراج خالد مرعي

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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