مشاهير العرب - إسماعيل فرغلي: «كانت بتتقاسم معايا علبة كشري واحدة لما كنت بمر بأزمة مالية» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 06:09 صباحاً - كشف الفنان إسماعيل فرغلي عن اللحظات الأخيرة في حياة زوجته التي رحلت عن عالمنا منذ أيام بعد صراع مع المرض، موضحا أنها تحملت آلام صعبة لم يتحملها أحد.

وأضاف فرغلي خلال استضافته في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، الذي تقدمه منى عبد الغني ومها بهنسي، عبر قناة «CBC» أن زوجته كانت تخفي آلامها عن من حولها، مشيرا إلى أن في أوقات كثيرة كانت تتخلى عن تناول الدواء حتى لا تؤثر على ميزانية الأسرة، وهو السبب الوحيد الذي كان يدفعه للشجار معها.

وأكد أن زوجته كانت تشاركة في محطات حياته الصعبة قائلا: «دي كانت رزق ربنا ادهولي، بقالنا 27 سنة مع بعض، البيت فيه فلوس أو مفهوش، كان فيه رضا، وهي كانت راضية وعايشة على الحلوة والمرة، ومستحيل كانت تطلب حاجه مني».

وأشاد إسماعيل فرغلي بدور زوجته الكبير في تربية أبنائهما، مشددا على أنها كانت تتحمل عبء الأسرة وحدها قائلا: «مكنتش بتطلب مني علبة دواء رغم مرضها، علشان متكلفنيش، وتقاسمت معايا علبة كشري واحدة لما كنت بمر بأزمة مالية».

آخر أعمال إسماعيل فرغلي

تألق إسماعيل فرغلي في رمضان الماضي من خلال مسلسل «خالد نور وولده نور خالد»، وهو من بطولة الفنان شيكو، وكريم محمود عبد العزيز.

ودارت أحداثه مسلسل خالد نور وولده نور خالد، حول صدفة جمعت أب وابنه مع اختلافات كبيرة في الزمن، وحدوث فجوة زمنية، مما أدى إلى ظهور رجل وابنه في نفس العمر سويًا، بسبب انفجار في المفاعل النووي الذي كان يعمل به، ويعمل الأب وابنه على إصلاح ذلك الأمر، وتتوالى المفاجآت والأحداث المشوقة والكوميدية خلال الـ15 حلقة.

أبطال مسلسل خالد نور وولده نور خالد

ضم مسلسل خالد نور وولده نور خالد، إلى جانب كل من شيكو، كريم محمود عبد العزيز عدد كبير من النجوم أبرزهم: آية سماحة، دنيا ماهر، حمزة العيلي، شريف رمزي، دنيا سامي، محمد عبد العظيم، إخراج محمد أمين.