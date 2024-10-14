البداية بالحصري والسهرة مع المنشاوي، تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم الإثنين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 04:37 صباحاً - الإثنين 14/أكتوبر/2024 - 04:30 ص 10/14/2024 4:30:24 AM

تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الإثنين عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر كلمتك الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:

40: 6 (ص) تلاوة للشيخ/ محمود خليل الحصري وما تيسر من آل عمران 5ق

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ / محمد رفعت وما تيسر من سورتى يوسف/ الرعد 30ق

00: 8 (ص) تلاوة للشيخ محمد أحمد شبيب / وما تيسر من سورة النساء 28 ق

44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ عبدالباسط عبدالصمد ماتيسرمن سورة يونس 15 ق

53: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ عبدالعزيز فرج الله البرجينى وما تيسر من سورتى البروج/ الطارق 15ق

12:46 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / فتحى قنديل وما تيسر من سورة البقرة 30ق

01:14 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / محمود محمد سليمان وما تيسر من سورة الأنبياء 30ق

14:41 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ عبدالرحمن الدروى / وما تيسر من سورة المؤمنون 15

أما الختمة المجودة

تقدمة التلاوة د/ محمود عمارة 5ق الساعة 16:02

مصحف مجود للشيخ / مصطفى إسماعيل من سورة الكهف 28ق

17:55قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ / منصور الشامى الدمنهورى وما تيسر من سورة يونس 15ق

30: 18 ( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ / محمود البجيرمى وما تيسر من سورة إبراهيم 30ق

19:24 قرآن قبل العشاء) تلاوة للشيخ / على حجاج السويسى وما تيسر من سورة ق 15ق

19:47 (بعد العشاء) تلاوة للشيخ / محمد عبدالعزيز حصان وما تيسر من سورة الروم 30ق

17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ / محمد صديق المنشاوي وما تيسر من سورة الأنفال 42ق

24:15 بعد منتصف الليل للشيخ محمود أبو الوفا الصعيدى وما تيسر من سور النجم / القمر / الشرح 44ق

01:35 بعد منتصف الليل) للشيخ / فؤاد العروسى ما تيسر من سورتى التكوير/ الانفطار 15ق

02:26 بعد منتصف الليل) للشيخ / فتحى محمد سليمان ما تيسرمن سورة الشعراء 15ق

03:49 بعد منتصف الليل) للشيخ عبد العظيم زاهر / وما تيسر من سورة الشعراء

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