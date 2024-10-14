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البداية بالحصري والسهرة مع المنشاوي، تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم الإثنين - أخبار كلمتك

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البداية بالحصري والسهرة مع المنشاوي، تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم الإثنين - أخبار كلمتك

البداية بالحصري والسهرة مع المنشاوي، تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم الإثنين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 04:37 صباحاً - الإثنين 14/أكتوبر/2024 - 04:30 ص 10/14/2024 4:30:24 AM

قراء إذاعة القرآن
قراء إذاعة القرآن الكريم، كلمتك

تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الإثنين عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر كلمتك الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:
40: 6 (ص) تلاوة للشيخ/ محمود خليل الحصري وما تيسر من آل عمران     5ق
00: 7 (ص) تلاوة للشيخ / محمد رفعت وما تيسر من سورتى يوسف/ الرعد    30ق
00: 8 (ص) تلاوة للشيخ  محمد أحمد شبيب / وما تيسر من سورة النساء 28 ق
44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ عبدالباسط عبدالصمد ماتيسرمن سورة يونس   15 ق
53: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ عبدالعزيز فرج الله البرجينى وما تيسر من سورتى البروج/ الطارق   15ق
12:46 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / فتحى قنديل  وما تيسر من سورة البقرة    30ق
01:14 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / محمود محمد سليمان  وما تيسر من سورة الأنبياء 30ق
14:41 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ عبدالرحمن الدروى  / وما تيسر من سورة المؤمنون  15
أما الختمة المجودة
تقدمة التلاوة د/ محمود عمارة   5ق الساعة 16:02
مصحف مجود للشيخ / مصطفى إسماعيل من سورة الكهف    28ق

17:55قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ / منصور الشامى الدمنهورى وما تيسر من سورة يونس     15ق
30: 18 ( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ / محمود البجيرمى وما تيسر من سورة إبراهيم   30ق
19:24 قرآن قبل  العشاء) تلاوة للشيخ / على حجاج السويسى وما تيسر من سورة ق   15ق
19:47 (بعد العشاء) تلاوة للشيخ / محمد عبدالعزيز حصان  وما تيسر من سورة الروم  30ق
17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ / محمد صديق المنشاوي وما تيسر من سورة الأنفال    42ق
24:15 بعد منتصف الليل للشيخ محمود أبو الوفا الصعيدى   وما تيسر من سور النجم / القمر / الشرح   44ق
01:35 بعد منتصف الليل) للشيخ / فؤاد العروسى ما تيسر من سورتى التكوير/ الانفطار       15ق
02:26 بعد منتصف الليل) للشيخ / فتحى محمد سليمان  ما تيسرمن سورة الشعراء 15ق
03:49 بعد منتصف الليل) للشيخ عبد العظيم زاهر / وما تيسر من سورة الشعراء   

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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