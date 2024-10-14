شركة SM تطرد سيونجهان من RIIZE بعد تظاهر المعجبين بـ "أكاليل الموت" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 03:16 صباحاً - أعلنت شركة SM للترفيه الكورية منذ ساعات قليلة عن خروج سيونجهان عضو فرقة الكيبوب RIIZE منها ومن الشركة بشكل عام، وذلك بعد الإعلان عن عودته لممارسة نشاطاته الفنية مع مجموعته بساعات، والذي قُبل بغضب جماهيري كبير من معجبي الفرقة فى كوريا.

ويرجع سبب غضب المعجبين إلى ظهور صور قديمة لـسيونجهان مع “عشيقته” التي كان يواعدها فى سن المراهقة، والذي أدى إلى أخذه استراحة من نشاطاته الفنية مع الفرقة لفترة لم تحدد الشركة مدتها فى ذلك الوقت.

وكشفت شركة SM للترفيه صباح أمس بتوقيت مصر عن اتخاذها القرار النهائي بعودة عضو فرقة رايز مرة أخرى، والذي تبعه غضب شديد حيث قام المعجبين بالتظاهر أمام مبنى الشركة أعتراضًا على عودته حتي أحضر البعض “إكاليل الموت” وهي ورود ترسل فى الجنازات وعليها اسم المتوفي، وفوقها اسم المغني الكوري، حيث يقول البعض أن وجوده في الفريق له تأثير سلبي على باقي الأعضاء لأنه حين كانوا يتدربون بجد كان هو “يخرج مع الفتيات”.

بيان شركة SM بمغادرة سيونجهان

وجاء البيان رسمي من شركة SM Ent بخصوص رحيل Seunghan عن RIIZE:

"أولًا، نعتذر بصدق لجميع معجبي RIIZE عن الضيق والارتباك الناجم عن إعلان عودة Seunghan في الحادي عشر من الشهر نأسف بشدة لأننا أعطينا الأولوية لموقف الإنتاج على النمو الذي عمل الأعضاء الستة في RIIZE بجد لتحقيقه، والدعم الذي لا يقدر بثمن من المعجبين والذي كان أعظم مصدر لقوتهم.

لقد اتخذنا القرار في البداية على أمل أنه إذا فكر Seunghan في أخطائه الماضية، وعاد إلى المجموعة، وساهم في نمو RIIZE كفريق مرة أخرى، فقد يجلب ذلك سعادة أكبر لكل من الفنان والمعجبين، ومع ذلك، بعد مراجعة كل الآراء وردود الأفعال التي أرسلها المعجبون بعناية بعد الإعلان، أدركنا أن قرارنا لم يؤد إلا إلى مزيد من الارتباك والأذى لكم جميعًا.

في الوقت نفسه، أعرب Seunghan عن نيته في ترك الفريق من أجل زملائه الأعضاء والمعجبين، واحترامًا لقراره، نبلغكم أن Seunghan لن يعود للانضمام إلى RIIZE ولكنه سيغادر المجموعة بدلًا من ذلك. سندعم Seunghan بينما يواصل متابعة مواهبه وأحلامه في المستقبل.

قبل كل شيء، نعتذر بشدة عن الصعوبات والارتباك الذي تسببنا فيه للأعضاء الستة في RIIZE، الذين بذلوا قصارى جهدهم باستمرار من أجل المعجبين منذ ظهورهم لأول مرة، والذين، أكثر من أي شخص آخر، فكروا باستمرار وعملوا بجد لجلب RIIZE إلى حيث هي اليوم.

سنستمر في دعم أعضاء RIIZE في كل جانب، حتى يتمكنوا من النمو بشكل أكبر، وتعد شركة SM بالتصرف بحذر أكبر في جميع الأمور للمضي قدمًا، وضمان أن الوقت الذي يتقاسمه RIIZE وBRIIZE معًا يظل طويل الأمد ومليئًا بالسعادة."

رد فعل الجمهور العالمي على خروج سيونجهان من الفريق

وبرغم رغبة الجمهور الكوري للفريق بمغادرة المغني ذو الـ 21 عامًا للفريق، إلا أن رد فعل الجمهور العالمي مختلف تمامًا حيث يري العديد أنه المواعدة وخصوصًا قبل دخوله الفريق أو التوقيع على أي عقود مع الشركة حق طبيعي لأي إنسان ولا يجب أن يملك المعجبين الحق في التدخل فى ذلك، وتباعًا لإعلان خروج Seunghan خسر حساب RIIZE على “X" أكثر من 14 ألف متابعًا فى غضون ساعات قليلة.

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