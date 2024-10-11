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بـ "ياريتك فاهمني" لـ أنغام، تامر عاشور يتألق خلال حفله بدبي (صور) - أخبار كلمتك

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بـ "ياريتك فاهمني" لـ أنغام، تامر عاشور يتألق خلال حفله بدبي (صور) - أخبار كلمتك

بـ "ياريتك فاهمني" لـ أنغام، تامر عاشور يتألق خلال حفله بدبي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 11 أكتوبر 2024 11:33 مساءً - أحيا  الفنان تامرعاشور حفلا غنائيا كبيرا على مسرح كوكا كولا أرينا في دبي، وشهد الحفل إقبالا كبيرا. 

حفل تامر عاشور في دبي 

وقدم تامر عاشور عدد كبير من أغانيه خلال الحفل، ومن أبرزهم تيجي نتراهن وبيت كبير وقولولو سماح وسط تفاعل كبير من الجمهور. 

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وتألق تامر عاشور خلال الحفل بغنائه أغنية ياريتك فاهمني للفنانة أنغام وغنى معه الجمهور.

كما يستعد الفنان تامر عاشور خلال الفترة المقبلة لإحياء مجموعة حفلات بالقاهرة ومنها حفله الغنائي في فاميلي بارك والمقرر إقامته يوم 25 أكتوبر.

حفل تامر عاشور في فاميلي بارك 

وطرحت الشركة المنظمة لحفل تامر عاشور أسعار التذاكر، وجاءت كالتالي: الفئة الأولي 400 جنيه والفئة الثانية 550 جنيها، والفئة الثالثة 1200 جنيه.

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ومن ناحية أخرى، أحيا تامر عاشور مؤخرا حفلا غنائيا في السعودية على مسرح عبادي الجوهر وسط حضور جماهيري كبير رفع شعار كامل العدد.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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