نفاذ الفئة الأولى والثانية من تذاكر حفل أنغام بالمتحف المصري الكبير - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 28 سبتمبر 2024 12:41 مساءً - نفذت الفئة الأولى والثانية من تذاكر حفل الفنانة أنغام، المقرر إقامته يوم 11 أكتوبر المقبل، بقيادة المايسترو هاني فرحات، في المتحف المصري الكبير، ضمن مشروع «ليالي مصر»، ويبدأ الحفل في تمام الساعة 10 مساءً، وينتهي في تمام الساعة 12 منتصف الليل.

ومن المقرر أن تقدم أنغام خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة، وسط تفاعل الجمهور.

أسعار تذاكر حفل أنغام في المتحف المصري الكبير

وطرحت شركة «تذكرتي»، عن أسعار تذاكر حفل أنغام في المتحف المصري الكبير، والتي قسمتهم لـ 5 فئات، الفئة الأولى «الفضية» بـ 2000 جنية، تم بيعها بالكامل، والفئة الثانية «الذهبية» بـ 3000 جنيه، تم بيعها بالكامل، والفئة الثالثة «البلاتينية» بـ 6000 جنيه، بينما الفئة الرابعة والأخيرة بـ 8000 جنيه.

شروط حفل أنغام في المتحف المصري الكبير

ووضعت الشركة المنظمة للحفل عدد من الشروط والتعليمات للحضور وجاءت كالآتي:

- لا يسمح للأطفال دون سن 12 سنة.

- المبالغ لا تسترد ولا تستبدل.

- الدخول بالملابس الرسمية.

حفل أنغام في جدة

وظهرت أنغام، خلال وصلتها الغنائية الأولى مرتدية فستان أبيض، وقدمت باقة متنوعة من أشهر أغانيها المختلفة، بجانب ألبومها الجديد «تيجي نسيب»، حيث قدمت أنغام خلال صعودها على خشبة المسرح، أغنية «بقالك قلب»، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وحرصت أنغام، على توجيه الشكر لجمهور جدة، قائلة: «مساء الورد، مساء الخير على حضراتكم، عايزة أقولكم حاجة من قلبي، حضور حضراتكم بالنسبة لي هو الحقيقة هو النجاح، شكرًا لحضور أول يوم لتقديم أغاني ألبومي لأول مرة، وده يسعدني ويأكد على غلاوتكم في قلبي، متشكرة لجمهور جدة الجميل»، ثم وجهت كلمة شكر للممكلة العربية السعودية ولفرقتها الموسيقية، والشركة المنظمة للحفل.