تعرف علي موعد ومكان عزاء شقيق إيساف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 سبتمبر 2024 11:57 صباحاً - أعلن المطرب إيساف مكان عزاء شقيقه الأكبر “نماذي جبل” والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة.

عزاء شقيق ايساف

ونشر إيساف عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك" منشورًا كتب فيه: “عزاء أخويا نماذي غدا الأربعاء ٢٥/٩ بمسجد آل رشدان امام البوابة الرئيسية لاستاد القاهرة من الساعة ٧ بعد المغرب حتي الساعة العاشرة مساءً قاعة النور”.

وشيع جثمان شقيق إيساف عقب صلاة العصر أمس بمسجد رضوان بمدينة أبوكبير من مسقط رأسه في الشرقية وتم دفنه بمقابر العائلة بالشرقية وسط حالة من الحزن الشديد بين أفراد عائلته وأصدقائه.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.