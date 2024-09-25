عمرو دياب يرثي محمد رحيم بكلمات مؤثرة بحفله في دبي ويغني له "وغلاوتك" (فيديو) - أخبار كلمتك

عمرو دياب يرثي محمد رحيم بكلمات مؤثرة بحفله في دبي ويغني له "وغلاوتك" (فيديو) - أخبار كلمتك

اليوم، انطلاق امتحانات شهر نوفمبر لطلاب صفوف النقل - أخبار كلمتك

اليوم، انطلاق امتحانات شهر نوفمبر لطلاب صفوف النقل - أخبار كلمتك

صحيفة سورية: استهداف مقر قيادة "جبهة النصرة" في إدلب وأنباء عن تواجد الجولاني بداخله (فيديو) - أخبار كلمتك

صحيفة سورية: استهداف مقر قيادة "جبهة النصرة" في إدلب وأنباء عن تواجد الجولاني بداخله (فيديو) - أخبار كلمتك

اجتماع استثنائي في صنعاء لاجل المرتبات - أخبار كلمتك

اجتماع استثنائي في صنعاء لاجل المرتبات - أخبار كلمتك

امر صادم بشان القيادي الحوثي الذي اغتال الشيخ صادق في صنعاء - أخبار كلمتك

امر صادم بشان القيادي الحوثي الذي اغتال الشيخ صادق في صنعاء - أخبار كلمتك

وزارة الداخلية تتخذ الخطوة الاخيرة للانفصال عن الحوثيين في صنعاء - أخبار كلمتك

وزارة الداخلية تتخذ الخطوة الاخيرة للانفصال عن الحوثيين في صنعاء - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:30 - اليوم.. محاكمة المتهمين في قضية فساد وزارة التموين - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:30 - اليوم.. محاكمة المتهمين في قضية فساد وزارة التموين - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:30 - لو مسافر.. اعرف مواعيد قطارات السكة الحديد على خط "القاهرة - الإسكندرية" اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:30 - لو مسافر.. اعرف مواعيد قطارات السكة الحديد على خط "القاهرة - الإسكندرية" اليوم - أخبار كلمتك

دي أمانة، محامي أسرة أحمد زكي يرد على اختفاء مقتنياته من وزارة الثقافة (فيديو) - أخبار كلمتك

دي أمانة، محامي أسرة أحمد زكي يرد على اختفاء مقتنياته من وزارة الثقافة (فيديو) - أخبار كلمتك

راضٍ بقضاء الله، طبيب الاتحاد السكندري يكشف آخر تطورات إصابة المهدي سليمان - أخبار كلمتك

راضٍ بقضاء الله، طبيب الاتحاد السكندري يكشف آخر تطورات إصابة المهدي سليمان - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف عالم الفن والمشاهير

تعرف علي موعد ومكان عزاء شقيق إيساف - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تعرف علي موعد ومكان عزاء شقيق إيساف - أخبار كلمتك

تعرف علي موعد ومكان عزاء شقيق إيساف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 سبتمبر 2024 11:57 صباحاً - أعلن المطرب إيساف  مكان عزاء شقيقه الأكبر “نماذي جبل” والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة.

 

عزاء شقيق ايساف

 

ونشر إيساف عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك" منشورًا كتب فيه: “عزاء أخويا نماذي غدا الأربعاء ٢٥/٩ بمسجد آل رشدان امام البوابة الرئيسية لاستاد القاهرة من الساعة ٧ بعد المغرب حتي الساعة العاشرة مساءً قاعة النور”.

وشيع جثمان شقيق إيساف عقب صلاة العصر أمس بمسجد رضوان بمدينة أبوكبير من مسقط رأسه في الشرقية وتم دفنه بمقابر العائلة بالشرقية وسط حالة من الحزن الشديد بين أفراد عائلته وأصدقائه.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق