بعد طرحه خطة تهجير الفلسطينيين لمصر والأردن، ساويرس يوجه رساله قوية لـ ترامب - أخبار كلمتك

بعد طرحه خطة تهجير الفلسطينيين لمصر والأردن، ساويرس يوجه رساله قوية لـ ترامب - أخبار كلمتك

استشهاد وإصابة 33 لبناني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي - أخبار كلمتك

استشهاد وإصابة 33 لبناني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يكشف عن الطريقة الوحيدة لانهاء الحرب - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يكشف عن الطريقة الوحيدة لانهاء الحرب - أخبار كلمتك

صدور وتجيهات باعتقال مالك السيارة اللكزس اخر موديل بصنعاء بسبب قيامه بهذا الامر - أخبار كلمتك

صدور وتجيهات باعتقال مالك السيارة اللكزس اخر موديل بصنعاء بسبب قيامه بهذا الامر - أخبار كلمتك

قتيل وجرحى بغارة لطيران في مأرب - أخبار كلمتك

قتيل وجرحى بغارة لطيران في مأرب - أخبار كلمتك

تعرف على النشرة التنبيهية لأحوال الطقس في الساعات القادمه (أجواء باردة) - أخبار كلمتك

تعرف على النشرة التنبيهية لأحوال الطقس في الساعات القادمه (أجواء باردة) - أخبار كلمتك

وفاة والدة فنان يمني شهير - أخبار كلمتك

وفاة والدة فنان يمني شهير - أخبار كلمتك

التضامن: 755 سيدة عدد المتقدمات لمسابقة الأم المثالية 2025 - أخبار كلمتك

التضامن: 755 سيدة عدد المتقدمات لمسابقة الأم المثالية 2025 - أخبار كلمتك

تقديم 35.5 مليون خدمة طب أسرة بمحافظات التأمين الصحي الشامل - أخبار كلمتك

تقديم 35.5 مليون خدمة طب أسرة بمحافظات التأمين الصحي الشامل - أخبار كلمتك

أبطال فيلم "لأول مرة" يحتفلون بالعرض الخاص في هذا الموعد - أخبار كلمتك

أبطال فيلم "لأول مرة" يحتفلون بالعرض الخاص في هذا الموعد - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

وزير الخارجية يكشف عن الطريقة الوحيدة لانهاء الحرب - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير الخارجية يكشف عن الطريقة الوحيدة لانهاء الحرب - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يكشف عن الطريقة الوحيدة لانهاء الحرب - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 26 يناير 2025 10:37 صباحاً - كلمتك/خاص:

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين، شائع محسن الزنداني، أن التوصل لحل سياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة وتحقيق الامن والاستقرار وقيام "يمن" جديد ومزدهر.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة عمانية قال الزنداني إن أيادينا ممدودة للسلام، ولا زلنا نؤكد رغبتنا في إيجاد حل سياسي، كما أنه ليس لدينا موقف من مشاركة أي طرف في السلطة بمن فيهم الحوثيون كمكون سياسي.

وأوضح أن التطورات الجيوسياسية في المنطقة، كانت لها انعكاسات كبيرة، حيث أدت إلى تجميد خريطة "السلام" في اليمن، ورغم توقف المواجهات في الجانب الميداني، إلا أنه لا يوجد أي تقدم في الجانب السياسي.


وثمن الدور الكبير لسلطنة عمان والجهود التي تبذلها لتقريب وجهات النظر وإنهاء الحرب في اليمن وتحقيق الأمن والاستقرار، مؤكدا أهمية هذا الدور "وحاجتنا له" لتحقيق السلام وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.

مشيرا إلى أنه في زيارته لمسقط بحث مع المسؤولين العمانيين الوضع السياسي، وقدم رؤية الحكومة اليمنية بشأن التطورات الجارية وجهود تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.


ولفت معالي وزير الخارجية وشؤون المغتربين إلى التحديات التي تواجهها اليمن داخليا، في ظل عدم وجود دعم دولي كاف يتناسب مع حجم الأزمة في اليمن.
 

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

تفاصيل اغتيال نصر الرعوي في عدن الليلة والكشف عن مصير الجاني(اسماء) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق