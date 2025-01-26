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صدور وتجيهات باعتقال مالك السيارة اللكزس اخر موديل بصنعاء بسبب قيامه بهذا الامر - أخبار كلمتك

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صدور وتجيهات باعتقال مالك السيارة اللكزس اخر موديل بصنعاء بسبب قيامه بهذا الامر - أخبار كلمتك

صدور وتجيهات باعتقال مالك السيارة اللكزس اخر موديل بصنعاء بسبب قيامه بهذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 26 يناير 2025 10:37 صباحاً - كلمتك/خاص:


اصدرت شرطة المرور في العاصمة صنعاء بيانا اكدت انها بصدد القبض على مالك سيارة تحمل الرقم واحد اجرة بسبب قيامه بتزوير اللوحة.

وجاء في البيان :"شرطة المرور توضح ما يتداول حول صورة لسيارة لكزس تحمل لوحات أجرة 1/1

طالعت وحدة الرصد الإلكتروني في الاعلام المروري بالإدارة العامة لشرطة المرور ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول صورة تظهر فيها سيارة نوع لكزس وعليها لوحات معدنية تحمل رقم 1 فاصل 1 نوع أجرة يقودها المدعو غمدان الهندوان تاجر جنابي في خط مأرب.

 

وأكدت شرطة المرور أنها قامت بالتحري والاستعلام في قاعدة البيانات وتبين أن هذه اللوحة المعدنية ليست صادرة منها أو من فرعها في أمانة العاصمة #صنعاء، وهي مزورة.


وأوضحت أن نتائج التحري الأولية تشير إلى تورط المدعو بشير جياش صاحب معرض عمران اكسبو في هذه القضية، مؤكدةً بأنه تم التعميم بضبط السيارة مع سائقها، كما تقوم باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مباحث ونيابة الأموال العامة لضبط المتورطين في القضية.

 

ونوهت شرطة المرور إلى كافة الأخوة المواطنين بأن الجهة الرسمية المعنية بصرف اللوحات المعدنية وتقديم الخدمات المرورية هي الإدارة العامة للمرور وفروعها في أمانة العاصمة والمحافظات.


وتحذر الأشخاص المتورطين والمتلاعبين وكل من تسول له نفسه التلاعب ببيانات المركبات أو تزوير اللوحات المعدنية من مغبة الإستمرار بهذا الفعل المخالف للنظام والقانون.

 

وذكرت أن كل من يقوم بهذه الأفعال الخارجة عن القانون هو يهدف إلى تضليل رجال الأمن والمرور، وهذا الفعل يعد من الجرائم التي تستوجب العقاب الرادع لما يترتب عليها من إضرار بالاقتصاد الوطني وتزييف للحقائق وتضليل لأجهزة الأمن.


وأكدت شرطة المرور بأنها ضبطت بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة خلية متورطة في تلك الأعمال ولازالت تتابع بقية العصابة المتورطة بالتزوير أو بيع اللوحات المعدنية المميزة، وستتخذ الإجراءات اللازمة حيالهم وإحالتهم الى الجهات المختصة لينالوا الجزاء الرادع.


وتدعو الأخوة المواطنين للإبلاغ عن أي حالات لبيع وتداول اللوحات المعدنية خارج إطار الإدارة العامة للمرور وفروعها في المحافظات.
 

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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