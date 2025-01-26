تعرف على النشرة التنبيهية لأحوال الطقس في الساعات القادمه (أجواء باردة) - أخبار كلمتك

النشرة التنبيهية المتوقعة لل24 ساعة القادمة رقم( 7 / 1 )
التاريخ : 26/01/2025 الوقت : 11:00:00
الحالة الجوية : أجواء باردة
أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح يومنا هذا :-
عمران : 04.4
البيضاء : 04.7
صنعاء : 05.0
ذمار : 05.2
يتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أن تكون الأجواء:
- باردة أثناء ساعات الليل والصباح الباكر على محافظات (البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة) ومرتفعات إب.
- باردة نسبياً على مرتفعات (حجة، المحويت، ريمة، تعز، الضالع، لحج، وأبين) وجنوب مأرب وغرب الجوف، وكذا هضاب (شبوة، حضرموت والمهرة) والمناطق الصحراوية.
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ينبه المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر الإخوة المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر بأخذ الإحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة.
الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد
المركز الوطني للارصاد
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