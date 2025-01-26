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الرئيسية اخبار اليمن

وفاة أسرة يمينة في حادث مروع بأمريكا - أخبار كلمتك

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وفاة أسرة يمينة في حادث مروع بأمريكا - أخبار كلمتك

وفاة أسرة يمينة في حادث مروع بأمريكا - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 26 يناير 2025 10:17 صباحاً - كلمتك/ خاص

توفت أسرة يمنية في حادث مؤلم بالولايات المتحدة الأمريكية.

و توفي الدكتور الشاب امين الحميدي وزوجة أخيه وبنات أخيه في حادث مرور.

وذلك بعد رجوعه الى ولاية كنتاكي في الولايات المتحدة الأمريكية

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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