صلاح أم مرموش، من تشجع في الدوري الإنجليزي؟ ميدو يُجيب - أخبار كلمتك

صلاح أم مرموش، من تشجع في الدوري الإنجليزي؟ ميدو يُجيب - أخبار كلمتك

تعادل إمبولي مع بولونيا 1/1 في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

تعادل إمبولي مع بولونيا 1/1 في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

ميدو يكشف سر دفع جوارديولا بعمر مرموش أساسيًا ضد تشيلسي - أخبار كلمتك

ميدو يكشف سر دفع جوارديولا بعمر مرموش أساسيًا ضد تشيلسي - أخبار كلمتك

عمر مرموش: هالاند يساعدني للتأقلم مع الفريق - أخبار كلمتك

عمر مرموش: هالاند يساعدني للتأقلم مع الفريق - أخبار كلمتك

عاجل:تفاصيل جديدة لاغتيال شاب في عدن قبل قليل - أخبار كلمتك

عاجل:تفاصيل جديدة لاغتيال شاب في عدن قبل قليل - أخبار كلمتك

هربا من المحاسبة.. مدير شركة بترومسيلة يغادر الى الرياض للتودد للمجلس الرئاسي - أخبار كلمتك

هربا من المحاسبة.. مدير شركة بترومسيلة يغادر الى الرياض للتودد للمجلس الرئاسي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - سوسن بدر: من حق الراجل يتجوز للمرة الثانية ولكن بشروط - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - سوسن بدر: من حق الراجل يتجوز للمرة الثانية ولكن بشروط - أخبار كلمتك

أسعار جوز الهند في الأسواق اليوم السبت 25-1-2025 - أخبار كلمتك

أسعار جوز الهند في الأسواق اليوم السبت 25-1-2025 - أخبار كلمتك

الشيوخ الأمريكي يقر تعيين كريستي نويم وزيرة للأمن الداخلي - أخبار كلمتك

الشيوخ الأمريكي يقر تعيين كريستي نويم وزيرة للأمن الداخلي - أخبار كلمتك

رابطة الأندية تكشف عن تعديل بلائحة العقوبات بسبب الزمالك ومودرن - أخبار كلمتك

رابطة الأندية تكشف عن تعديل بلائحة العقوبات بسبب الزمالك ومودرن - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

عاجل:عملية اغتيال في عدن(الاسم) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
عاجل:عملية اغتيال في عدن(الاسم) - أخبار كلمتك

عاجل:عملية اغتيال في عدن(الاسم) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 25 يناير 2025 11:32 مساءً - كلمتك/خاص:

افاد مواطنون بحدوث عملية اغتيال في عدن قبل قليل.
وبحسب مواطنون فان مسلحون اغتالوا شخص يدعى 
ناصر الرعوي في حي حاشد بمدينة المنصورة عدن قبل قليل .

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

أخبار ذات صلة

0 تعليق