إتخاذ قرارات هامة - أخبار كلمتك

عقد اتحاد كرة القدم بقيادة احمد العيسي اول اجتماع
واقر الاجتماع العديد من النقاط التالية:
1- اقرار خطة العام 2025م بما شملته من نشاطات وبطولات ودورات ومعسكرات إعدادية ومشاركات خارجية
2- مناقشة المشاركات الخارجية القادمة لمنتخبات الناشئين والشباب والأول واقرار مراحل الاعداد الداخلي والخارجي والمباريات التجريبية المقترحة داخلياً وخارجياً وبدء إعداد المنتخب الأول الشهر القادم استعداداً لمباراته أمام بوتان في 25 مارس 2025
3- إقرار التقرير المالي للعام 2024م والمقدم من المسئول المالي واحالته للمحاسب القانوني
4- إقرار تجهيز مقترحات خاصة برؤساء وأعضاء اللجان وتقديمها للاجتماع القادم لمناقشتها واقرارها
5- تقديم مقترحات بشأن تعيين مساعدي الأمين العام للاجتماع القادم
6- تعيين المدرب عبدالله باعامر مدرباً لمنتخب اليمن المشارك في بطولة الأساطير الخليجية
7- تشكيل لجنة برئاسة عضو مجلس الإدارة أحمد مهدي الأحمدي لحل الاشكالية مع أندية محافظة عدن والسعي إلى لم الشمل
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