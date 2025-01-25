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إتخاذ قرارات هامة - أخبار كلمتك

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إتخاذ قرارات هامة - أخبار كلمتك

إتخاذ قرارات هامة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 25 يناير 2025 09:47 مساءً - كلمتك: خاص

 


عقد اتحاد كرة القدم بقيادة احمد العيسي اول اجتماع


واقر الاجتماع العديد من النقاط التالية:
1- اقرار خطة العام 2025م بما شملته من نشاطات وبطولات ودورات ومعسكرات إعدادية ومشاركات خارجية 
2- مناقشة المشاركات الخارجية القادمة لمنتخبات الناشئين والشباب والأول واقرار مراحل الاعداد الداخلي والخارجي والمباريات التجريبية المقترحة داخلياً وخارجياً وبدء إعداد المنتخب الأول الشهر القادم استعداداً لمباراته أمام بوتان في 25 مارس 2025 
3- إقرار التقرير المالي للعام 2024م والمقدم من المسئول المالي واحالته للمحاسب القانوني 
4-  إقرار تجهيز مقترحات خاصة برؤساء وأعضاء اللجان وتقديمها للاجتماع القادم لمناقشتها واقرارها 
5- تقديم مقترحات بشأن تعيين مساعدي الأمين العام للاجتماع القادم 
6- تعيين المدرب عبدالله باعامر مدرباً لمنتخب اليمن المشارك في بطولة الأساطير الخليجية
7-  تشكيل لجنة برئاسة عضو مجلس الإدارة أحمد مهدي الأحمدي لحل الاشكالية مع أندية محافظة عدن والسعي إلى لم الشمل

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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