فتحي بن لزرق يوجه رسالة لأولياء الأمور - أخبار كلمتك

وجه الصحفي فتحي بن لزرق رسالة هامة لأولياء الأمور

وقال الصحفي بن لزرق في رسالة عبر حائط صفحته الرسمية بموقع فيسبوك:

لكل أب وأم وفي ظل حالة الشتات هذه التي تضرب المجتمع وتفشي المخدرات وغيرها من الظواهر الغريبة وضعف السلطات.

أرجوك على قد ماتقدر خليك قريب جدا من ابنك او بنتك.

اذا شفت ابنك مخزن يومياً ومصدر دخله صفر أسأله ،حقق معه، كن معه ،اعطيه الامان ،وجهه وارشده وان كان في مستهل اي خطأ كان.

بنتك اذا لاحظت صرفياتها المالية اكثر مما تخصصه لها راجع الامر معها، اذا اكتشفت انها باتت تملك هاتف جوال حديث لاتصدق رواية (هدية من صديقتي)اعلن الاستنفار وتأكد.

وتابع بالقول:

نبههم بمخاطر عيال السوء،جلسات القات والشيشة.

امنح نفسك في اليوم ساعة واحدة على الاقل للجلوس معهم والسماع لهم وارشادهم.

كن الاقرب اليهم ،لاتترك لأصدقاء السوء ان يقتربوا من ابناءك بدلاً عنك..

نصيحة لوجه الله تنبهوا لابنائكم..