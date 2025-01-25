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فتحي بن لزرق يوجه رسالة لأولياء الأمور - أخبار كلمتك

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فتحي بن لزرق يوجه رسالة لأولياء الأمور - أخبار كلمتك

فتحي بن لزرق يوجه رسالة لأولياء الأمور - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 25 يناير 2025 08:48 مساءً - كلمتك: خاص

 

 

وجه الصحفي فتحي بن لزرق رسالة هامة لأولياء الأمور

وقال الصحفي بن لزرق في رسالة عبر حائط صفحته الرسمية بموقع فيسبوك:
لكل أب وأم وفي ظل حالة الشتات هذه التي تضرب المجتمع وتفشي المخدرات وغيرها من الظواهر الغريبة وضعف السلطات.
أرجوك  على قد ماتقدر خليك قريب جدا من ابنك او بنتك.
اذا شفت ابنك مخزن يومياً ومصدر دخله صفر أسأله ،حقق معه، كن معه ،اعطيه الامان ،وجهه وارشده وان كان في مستهل اي خطأ كان.
بنتك اذا لاحظت صرفياتها المالية اكثر مما تخصصه لها راجع الامر معها، اذا  اكتشفت انها باتت تملك هاتف جوال حديث لاتصدق رواية (هدية من صديقتي)اعلن الاستنفار وتأكد.

وتابع بالقول:
نبههم بمخاطر عيال السوء،جلسات القات والشيشة.
امنح نفسك في اليوم ساعة واحدة على الاقل للجلوس معهم والسماع لهم وارشادهم.
كن الاقرب اليهم ،لاتترك لأصدقاء السوء ان يقتربوا من ابناءك بدلاً عنك..
نصيحة لوجه الله تنبهوا لابنائكم..

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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