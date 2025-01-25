ضبط مطلوب امني بهذه المحافظة متورط بسرقة مبلغ عشرة آلاف ريال سعودي - أخبار كلمتك



تمكنت إدارة البحث الجنائي من ضبط مطلوب أمني متورط في قضية سرقة مبلغ مالي قدره عشرة آلاف ريال سعودي.

وأفاد رئيس قسم التحريات، الرائد معاذ الصامت، أن المتهم تم ضبطه بعد عملية بحث وتحرٍ دقيقة، حيث كان المتهم مجهول الهوية موضحاً أن الجاني استغل الضحية، بالتعاون مع عصابة مكونة من ثلاثة أشخاص، حيث قاموا بمضايقة المجني عليه في مكان مزدحم قبل تنفيذ عملية النشل وسرقة المبلغ المالي.

وأضاف أن فريق التحريات نجح في رصد المتهم وتتبع حركته إلى أن تم القبض عليه بنجاح وإيداعه الحجز لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته إلى جهة الإختصاص .