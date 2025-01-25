البيض يصل لرقم قياسي في عدن - أخبار كلمتك

تتصاعد الأسعار للمنتجات المحلية والمستوردة من الخارج في العاصمة عدن لتبلغ ذروتها اليوم السبت إلى أسعار خيالية لا تمكن المشتري من الاقبال عليها او شراءها.

فأين ما يولي المرء في اسواق عدن يجابه أمامه السلع والمنتجات الزراعية المحلية أو المستوردة قد تغيرت في سعرها بحكم صرف السعودي وارتفاعه أمام العملة المحلية، وكذلك من قيمة النقل لتلك السلع والبضائع بسبب ارتفاع في أسعار الوقود ناهيكم عن عدم تدخل الحكومة وسلطاتها في وقف نزيف وضغط ارتفاعات الأسعار وصعودها أمام هبوط المرتبات الشهرية لموظفي الدولة التي أصبحت لا تساوي شيئا أمام حصول الموظف على قوت يومه تكفيه لأسبوع واحد فقط.. حيث يشكو المواطنون في عدن من غياب الرقابة على الاسواق والمحلات التي ما فتئت بان تغلق في مساء كل يوم لتفتح على في اليوم التالي على هول صادم لأسعار جديدة مخيفة لا يتقبلها عقل المشتري العاقل قد تؤدي لكسر اقتصاد السوق.

وشكا اليوم السبت عدد من المتسوقين من المواطنين في ارتفاع لأسعار البيض الطازج في اسواق مدينة التواهي إلى 290 ريال للحبة الواحدة بزيادة 40 ريالا عن أسعارها أمس الجمعة وقالوا ان اغلب أصحاب المحال والبقالات قد امتنعوا اليوم السبت عن شراء البيض من تجار الجملة لارتفاع أسعارها.

وأكدوا في احاديثهم ان البيض تعد سلعة اساسية ضرورية لتقديمها على موائد الطعام لأطفالهم في وجبتي الإفطار والعشاء كونها تحتوي على سعات حرارية وفيثمينات لا يستغني الإنسان عنها.

وناشد المتسوقين جهات الرقابة النزول إلى تجار الجملة بائعو البيض الفواكه واللحوم وغيرها لتتبع ومراقبة الأسعار التي أصبحت توضع على المنتجات والسلع وبيعها بشكل عشوائي وغير مبرر هدفه الجشع وسلب أموال الناس من جيبوبهم وعدم مرعاة لاحوالهم أو الخوف من الله.

كتب / محمد عبدالواسع