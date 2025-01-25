الكشف عن مصير المعتقلة سحر الخولاني بصنعاء - أخبار كلمتك

أحالت مليشيا الحوثي الإرهابية الناشطة سحر الخولاني إلى ما تُسمى "النيابة الجزائية الابتدائية المتخصصة" التابعة لها في صنعاء، بعد أكثر من أربعة أشهر على اختطافها، بحسب مصادر حقوقية.

وكانت الخولاني قد اختُطفت من منزلها في العاشر من سبتمبر 2024، بعد أن كانت تُسلّط الضوء على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وقبل أيام، وصف وزير الإعلام معمر الإرياني احتجاز الخولاني بأنه "امتداد لممارسات المليشيا القمعية والجرائم والانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها بحق النساء اليمنيات".

