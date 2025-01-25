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الكشف عن مصير المعتقلة سحر الخولاني بصنعاء - أخبار كلمتك

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الكشف عن مصير المعتقلة سحر الخولاني بصنعاء - أخبار كلمتك

الكشف عن مصير المعتقلة سحر الخولاني بصنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 25 يناير 2025 06:48 مساءً - كلمتك/

أحالت مليشيا الحوثي الإرهابية الناشطة سحر الخولاني إلى ما تُسمى "النيابة الجزائية الابتدائية المتخصصة" التابعة لها في صنعاء، بعد أكثر من أربعة أشهر على اختطافها، بحسب مصادر حقوقية.

وكانت الخولاني قد اختُطفت من منزلها في العاشر من سبتمبر 2024، بعد أن كانت تُسلّط الضوء على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وقبل أيام، وصف وزير الإعلام معمر الإرياني احتجاز الخولاني بأنه "امتداد لممارسات المليشيا القمعية والجرائم والانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها بحق النساء اليمنيات".
 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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