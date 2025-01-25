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مكتب الأوقاف يستنكر حدوث هذا الأمر في احد مساجد تعز - أخبار كلمتك

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مكتب الأوقاف يستنكر حدوث هذا الأمر في احد مساجد تعز - أخبار كلمتك

مكتب الأوقاف يستنكر حدوث هذا الأمر في احد مساجد تعز - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 25 يناير 2025 05:42 مساءً - كلمتك: خاص

استنكر مكتب الأوقاف في تعز ما وصفها بالسلوكيات الخاطئة التي شهدها جامع ابن علوان الأثري 

واكد مكتب الأوقاف على ضرورة احترام قدسية المكان.

وجاء في بيان صادر عن اوقاف تعز

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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