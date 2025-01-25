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رئيس مجلس القيادة يعزي أمير دولة الكويت - أخبار كلمتك

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رئيس مجلس القيادة يعزي أمير دولة الكويت - أخبار كلمتك

رئيس مجلس القيادة يعزي أمير دولة الكويت - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 25 يناير 2025 05:42 مساءً - كلمتك/خاص:

بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم السبت برقية عزاء ومواساة الى اخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، امير دولة الكويت الشقيقة، وذلك في وفاة المغفور له باذن الله تعالى الشيخ فاضل خالد السلمان الصباح.

واعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، باسمه واعضاء المجلس والحكومة، عن خالص التعازي، واصدق المواساة لاخيه الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح بهذا المصاب الاليم، سائلاً الله ان يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة، وان يلهم سموه، والعائلة الحاكمة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء، وان يحفظ دولة الكويت وشعبها الشقيق من كل سوء، ومكروه.
 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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