رئيس مجلس القيادة يعزي أمير دولة الكويت - أخبار كلمتك

بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم السبت برقية عزاء ومواساة الى اخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، امير دولة الكويت الشقيقة، وذلك في وفاة المغفور له باذن الله تعالى الشيخ فاضل خالد السلمان الصباح.

واعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، باسمه واعضاء المجلس والحكومة، عن خالص التعازي، واصدق المواساة لاخيه الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح بهذا المصاب الاليم، سائلاً الله ان يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة، وان يلهم سموه، والعائلة الحاكمة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء، وان يحفظ دولة الكويت وشعبها الشقيق من كل سوء، ومكروه.

