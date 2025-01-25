حملة أمنية مكثفة تضرب آخر معاقل الارهاب في هذه المحافظة - أخبار كلمتك

بإشراف مباشر من رئيس اللجنة الأمنية اللواء أحمد عبدالله تركي، وبتوجيهات من مدير أمن المحافظة العميد ناصر الشوحطي، تواصل الحملة الأمنية توسعها لتشمل منطقة العند بقيادة العميد حمدي شكري، وذلك ضمن الجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة.

وقد دشنت الحملة الأمنية انتشارها الأسبوع الماضي بالتنسيق مع مدير أمن العند الملازم أول عدنان شهيل، حيث شهدت المنطقة تواجداً أمنياً مكثفاً لضبط الأمن ومكافحة أي تهديدات أمنية.

وفي هذا السياق، قام العميد حمدي شكري اليوم بزيارة تفقدية لمتابعة سير عمل الحملة الأمنية، وعقد لقاءً مهماً مع مشايخ وأعيان منطقة العند، ومن أبرز المشايخ الذين حضروا اللقاء:

• الشيخ محسن فضل المنصوري

• الشيخ شهاب الشمت الحميدي

• الشيخ ناصر محمود

الشيخ محمدثابت العطوي

العاقل صالح سيف المطرفي

• وعدد من المشايخ والأعيان الآخرين الذين أعربوا عن ترحيبهم الكبير بهذه الخطوة الأمنية المهمة، مؤكدين دعمهم الكامل للجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

تأتي هذه الحملة الأمنية كإجراء استباقي عقب رصد نشاط للخلايا الحوثية، حيث تهدف إلى تأمين البوابة الشمالية لمحافظتي لحج وعدن وتعزيز الحماية ضد أي تهديدات محتملة.

وقد تمكنت الحملة الأمنية خلال الأيام الماضية من فرض الأمن والاستقرار بشكل ملحوظ، من خلال تنفيذ عمليات أمنية نوعية، وضبط الخارجين عن القانون، بما يسهم في طمأنة المواطنين وتوفير بيئة آمنة ومستقرة.

الجهات الأمنية تؤكد استمرار جهودها بالتعاون مع أبناء المنطقة لضمان استدامة الأمن واستئصال أي تهديدات قد تؤثر على السلم الاجتماعي والأمن العام.