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تصريح رسمي للحوثيين بشأن الإفراج عن الأسرى - أخبار كلمتك

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تصريح رسمي للحوثيين بشأن الإفراج عن الأسرى - أخبار كلمتك

تصريح رسمي للحوثيين بشأن الإفراج عن الأسرى - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 25 يناير 2025 05:17 مساءً - كلمتك: خاص

اكد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابع للحوثيين عبدالقادر المرتضى ان أي عملية إطلاق من طرف واحد تعتبر عمل إنساني

وكشف المرتضى انه تم اليوم إطلاق سراح 153 أسيرًا من طرف واحد من المرضى والجرحى وكبيري السن، والطرف الآخر متعنت ولم يقم بإطلاق إي مبادرة أحادية من طرف واحد

وتابع بالقول:نأمل أن يتعامل الطرف الآخر من منطلق إنساني بحت ويفرج عن الأسرى والمعتقلين لديه


المرتضى أوضح انهم أرادوا من خلال هذه المبادرة تحريك المياه الراكدة في الملف الإنساني من طرف واحد من أجل أن يبادر الطرف الثاني بالإفراج عن الأسرى

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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