تصريح رسمي للحوثيين بشأن الإفراج عن الأسرى - أخبار كلمتك

اكد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابع للحوثيين عبدالقادر المرتضى ان أي عملية إطلاق من طرف واحد تعتبر عمل إنساني

وكشف المرتضى انه تم اليوم إطلاق سراح 153 أسيرًا من طرف واحد من المرضى والجرحى وكبيري السن، والطرف الآخر متعنت ولم يقم بإطلاق إي مبادرة أحادية من طرف واحد

وتابع بالقول:نأمل أن يتعامل الطرف الآخر من منطلق إنساني بحت ويفرج عن الأسرى والمعتقلين لديه



المرتضى أوضح انهم أرادوا من خلال هذه المبادرة تحريك المياه الراكدة في الملف الإنساني من طرف واحد من أجل أن يبادر الطرف الثاني بالإفراج عن الأسرى