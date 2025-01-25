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عاجل: الكشف عن اسماء الاسرى المفرج عنهم اليوم - أخبار كلمتك

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عاجل: الكشف عن اسماء الاسرى المفرج عنهم اليوم - أخبار كلمتك

عاجل: الكشف عن اسماء الاسرى المفرج عنهم اليوم - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 25 يناير 2025 04:57 مساءً - كلمتك/خاص

أسماء الأسرى الذين تم الإفراج عنهم اليوم في #صنعاء من أبناء محافظة #تعز في مبادرة إنسانية من طرف واحد " .

ابراهيم حسن سيف محمد الشميري 
احمد عبده ناجي النجاشي
امجد عبدالوارث احمد نعمان الحمادي
بكيل عبدالغني محمد محمد الودودي
بليغ نعمان غالب علي الوهيبي
توفيق عبدالله حمود سعيد العماري
خالد عبده احمد علي الفارعي
رضوان سعيد عساج حسن العامري 
رضوان عبدالرحمن عبدالودود قاسم العبادي
رفيق عبدالجليل علي الحاج
رياض ابراهيم محمد عبدالله الجرادي
زكريا عبدالكريم قاسم ناجي الوجيه
سعيد سامي عبدالغني حازم الحارث
شهاب قاسم عبده محمد الطويل الخديري
عبدالحي مرشد غالب سعيد
عبدالرقيب عبدالله احمد امير الصبري
عبدالكريم قايد صالح سعيد الجلال
عبدالهادي فؤاد عبدالهادي الأديمي
علي عبده محمد سعيد العديدي
عمار احمد سعيد سيف الطيب
عمار احمد محمد علي القدسي
عمر احمد سعيد قايد الخديري
عيسى قاسم عبدالله حيدر محمد
فؤاد علي محمد سيف المعمري
فؤاد قايد محمد سعيد الحمادي
محفوظ احمد محمد ناجي النويهي
محمد احمد قحطان الكمالي
محمد عبدالقوي علي عبدالواحد البريهي
محمد عبدالمعين محمد احمد المشولي
محمود عبدالله مهيوب عبدالغني السنافي
معاذ سعيد ياسين عبدالله الصوفي
هزاع محمد ناصر العزاني

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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