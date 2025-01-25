الدوري الإنجليزي، محمد صلاح يعزز تقدم ليفربول بالهدف الثاني أمام إيبسويتش - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، محمد صلاح يعزز تقدم ليفربول بالهدف الثاني أمام إيبسويتش - أخبار كلمتك

كأس الإمارات، شباب الأهلي يتأهل لنصف النهائي بالفوز على عجمان - أخبار كلمتك

كأس الإمارات، شباب الأهلي يتأهل لنصف النهائي بالفوز على عجمان - أخبار كلمتك

بايرن ميونخ يتقدم على فرايبورج 0/1 في الشوط الأول بالدوري الألماني - أخبار كلمتك

بايرن ميونخ يتقدم على فرايبورج 0/1 في الشوط الأول بالدوري الألماني - أخبار كلمتك

بيتيس يخطف فوزا مثيرا من ريال مايوركا في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

بيتيس يخطف فوزا مثيرا من ريال مايوركا في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

وزير الثقافة يستقبل نظيره الفنزويلي بمعرض القاهرة للكتاب - أخبار كلمتك

وزير الثقافة يستقبل نظيره الفنزويلي بمعرض القاهرة للكتاب - أخبار كلمتك

مكتب الأوقاف يستنكر حدوث هذا الأمر في احد مساجد تعز - أخبار كلمتك

مكتب الأوقاف يستنكر حدوث هذا الأمر في احد مساجد تعز - أخبار كلمتك

رئيس مجلس القيادة يعزي أمير دولة الكويت - أخبار كلمتك

رئيس مجلس القيادة يعزي أمير دولة الكويت - أخبار كلمتك

التضامن تنظم يوما رياضيا لأبناء المؤسسة العقابية بالمرج - أخبار كلمتك

التضامن تنظم يوما رياضيا لأبناء المؤسسة العقابية بالمرج - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:31 - ليلة الإسراء والمعراج.. أفضل الأدعية والأعمال المستحبة - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:31 - ليلة الإسراء والمعراج.. أفضل الأدعية والأعمال المستحبة - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:31 - هل نشهد سقوط أمطار؟.. الأرصاد تكشف عن توقعات طقس الأحد 26 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:31 - هل نشهد سقوط أمطار؟.. الأرصاد تكشف عن توقعات طقس الأحد 26 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

عاجل:كهرباء عدن تصدر بيان هام - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
عاجل:كهرباء عدن تصدر بيان هام - أخبار كلمتك

عاجل:كهرباء عدن تصدر بيان هام - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 25 يناير 2025 04:37 مساءً - كلمتك/خاص:

تتقدم المؤسسة العامة لكهرباء عدن بخالص الشكر والتقدير إلى حلف قبائل حضرموت برئاسة الشيخ عمرو بن حبريش على موقفهم الإنساني والأخوي النبيل بتمديد تزويد العاصمة عدن بكميات النفط الخام المعتادة لمدة أسبوع إضافي، فهذا الموقف يعكس روح التضامن الأخوي والإحساس العميق بمعاناة أبناء عدن والمحافظات المجاورة، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وفي هذا السياق، تدعو المؤسسة العامة لكهرباء عدن الجهات المعنية إلى استشعار المسؤولية الوطنية والإنسانية الملقاة على عاتقهم، والتحرك العاجل لتوفير الوقود اللازم من مادتي الديزل والمازوت لإعادة تشغيل جميع محطات التوليد المتوقفة، فإن عدن اليوم تعتمد بشكل كامل على محطة الرئيس بقدرة 65 ميجاوات إلى جانب المحطة الشمسية التي تعمل نهارا فقط.

إننا نؤكد أن توفير الوقود اللازم ليس فقط واجبا بل مسؤولية إنسانية وأخلاقية تجاه أبناء عدن، الذين يعانون من انقطاعات متكررة تزيد من معاناتهم اليومية، لذلك، نناشد الجميع التحرك العاجل والعمل المشترك لضمان استمرار الخدمات الأساسية والتخفيف من هذه الانقطاعات على المواطنين.

صادر عن:
المؤسسة العامة لكهرباء عدن
السبت، 25 يناير 2025م

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

عاجل:أمريكا تعلن القيام بهذا الامر مع بن مبارك - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق