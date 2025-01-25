عاجل:كهرباء عدن تصدر بيان هام - أخبار كلمتك

تتقدم المؤسسة العامة لكهرباء عدن بخالص الشكر والتقدير إلى حلف قبائل حضرموت برئاسة الشيخ عمرو بن حبريش على موقفهم الإنساني والأخوي النبيل بتمديد تزويد العاصمة عدن بكميات النفط الخام المعتادة لمدة أسبوع إضافي، فهذا الموقف يعكس روح التضامن الأخوي والإحساس العميق بمعاناة أبناء عدن والمحافظات المجاورة، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وفي هذا السياق، تدعو المؤسسة العامة لكهرباء عدن الجهات المعنية إلى استشعار المسؤولية الوطنية والإنسانية الملقاة على عاتقهم، والتحرك العاجل لتوفير الوقود اللازم من مادتي الديزل والمازوت لإعادة تشغيل جميع محطات التوليد المتوقفة، فإن عدن اليوم تعتمد بشكل كامل على محطة الرئيس بقدرة 65 ميجاوات إلى جانب المحطة الشمسية التي تعمل نهارا فقط.

إننا نؤكد أن توفير الوقود اللازم ليس فقط واجبا بل مسؤولية إنسانية وأخلاقية تجاه أبناء عدن، الذين يعانون من انقطاعات متكررة تزيد من معاناتهم اليومية، لذلك، نناشد الجميع التحرك العاجل والعمل المشترك لضمان استمرار الخدمات الأساسية والتخفيف من هذه الانقطاعات على المواطنين.

صادر عن:

المؤسسة العامة لكهرباء عدن

السبت، 25 يناير 2025م