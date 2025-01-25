الداعري يعلق على حادثة اعتداء شاب على شابة في عدن ويصفه “وحش الفضيلة” - أخبار كلمتك

علق الصحفي ماجد الداعري على حادثة شهدتها منطقة الحجاز مول، حيث أظهرت مقاطع فيديو فتاة ترقص من فتحة سيارتها، ما أثار موجة من التشفي والانتقاد الشديد من قبل مجموعة من الشباب الذين وصفهم الداعري بأنهم "وحوش الفضيلة".

وأشار الداعري في تعليقه إلى أن كمية الكره والتشفي التي أظهرتها بعض ردود الأفعال تجاه الفتاة كانت مرعبة، معتبراً أن هذه الظاهرة تستدعي مراجعة جادة من المجتمع تجاه الأحكام المسبقة والسلوكيات المتطرفة التي تدعي الدفاع عن الفضيلة.

وأضاف الصحفي مازحًا أن المشهد قد يدفع الكاتب ماجد صالح الشعيبي إلى إعادة النظر في حساباته العاطفية دفعة واحدة، في إشارة إلى أن الحادثة باتت مادة للنقاش المجتمعي وحتى الفكاهي.

واختتم الداعري تعليقه بسؤال لافت: "ما مصير وحش الفضيلة هذا اليوم؟"، داعيًا إلى التفكير بعمق في تأثير هذه الممارسات على القيم الاجتماعية وحرية الأفراد.