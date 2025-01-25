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الرئيس علي ناصر محمد يعزي الوزير الاسبق عوبل بوفاة زوجته - أخبار كلمتك

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الرئيس علي ناصر محمد يعزي الوزير الاسبق عوبل بوفاة زوجته - أخبار كلمتك

الرئيس علي ناصر محمد يعزي الوزير الاسبق عوبل بوفاة زوجته - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 25 يناير 2025 03:57 مساءً - كلمتك/خاص:

بعث الرئيس علي ناصر محمد برقية عزاء ومواساة إلى الأمين العام لحزب التجمع الوحدوي اليمني، رئيس الهيئة التنفيذية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، الدكتور عبدالله عوبل، وذلك في وفاة زوجته.
واعرب الرئيس ناصر، عن بالغ تعازيه في هذا المصاب الأليم، متقدماً بالتعازي والمواساة للدكتور عوبل، وإلى كل أبنائه وكافة أفراد الأسرة الكريمة، ودعا الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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