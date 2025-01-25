بعث الرئيس علي ناصر محمد برقية عزاء ومواساة إلى الأمين العام لحزب التجمع الوحدوي اليمني، رئيس الهيئة التنفيذية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، الدكتور عبدالله عوبل، وذلك في وفاة زوجته.
واعرب الرئيس ناصر، عن بالغ تعازيه في هذا المصاب الأليم، متقدماً بالتعازي والمواساة للدكتور عوبل، وإلى كل أبنائه وكافة أفراد الأسرة الكريمة، ودعا الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
الرئيس علي ناصر محمد يعزي الوزير الاسبق عوبل بوفاة زوجته - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - السبت 25 يناير 2025 03:57 مساءً - كلمتك/خاص:
بعث الرئيس علي ناصر محمد برقية عزاء ومواساة إلى الأمين العام لحزب التجمع الوحدوي اليمني، رئيس الهيئة التنفيذية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، الدكتور عبدالله عوبل، وذلك في وفاة زوجته.
بعث الرئيس علي ناصر محمد برقية عزاء ومواساة إلى الأمين العام لحزب التجمع الوحدوي اليمني، رئيس الهيئة التنفيذية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، الدكتور عبدالله عوبل، وذلك في وفاة زوجته.
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