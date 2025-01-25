قيادي بارز في الانتقالي يدلي بتصريح خطير عن استغلال الدين من قبل هؤلاء - أخبار كلمتك

حذّر عضو المجلس الانتقالي الجنوبي فضل الجعدي من تفاقم ظاهرة المتاجرة بالدين واستغلال جهل المجتمع، مشيرًا إلى أن انتشار قضايا الشعوذة، والكهانة، والسحر، وادعاء إخراج الجن، يمثل أحد أبرز التحديات الاجتماعية الخطيرة.

وقال الجعدي إن هذه الممارسات لا تؤدي فقط إلى تكريس الجهل المجتمعي، بل تتسبب أيضًا في ارتكاب جرائم متعددة، واستغلال آلام الناس لتحقيق مكاسب مادية بوسائل غير مشروعة وغير علمية.

وأضاف: "هذه الظواهر المشينة تمثل استغلالًا بشعًا لمعاناة الأفراد، وتتنافى مع التعاليم الدينية والقيم الإنسانية، ما يجعل مواجهتها واجبًا أخلاقيًا ومجتمعيًا".

ودعا الجعدي إلى ضرورة توعية المجتمع بمخاطر هذه الظواهر والعمل على الحد من انتشارها من خلال التعليم والتثقيف، مطالبًا الجهات المسؤولة باتخاذ إجراءات صارمة لوقف هذه الممارسات التي وصفها بأنها "لا أساس لها من الصحة ولا سند لها في الدين".