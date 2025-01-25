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الرئيس علي ناصر محمد يعزي بوفاة وزيرة حقوق الانسان الاسبق وهيبة فارع - أخبار كلمتك

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الرئيس علي ناصر محمد يعزي بوفاة وزيرة حقوق الانسان الاسبق وهيبة فارع - أخبار كلمتك

الرئيس علي ناصر محمد يعزي بوفاة وزيرة حقوق الانسان الاسبق وهيبة فارع - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 25 يناير 2025 03:37 مساءً - كلمتك/خاص:

بعث الرئيس علي ناصر محمد، برقية عزاء ومواساة الى المناضل اللواء علي محمد هاشم في وفاة زوجته وزيرة حقوق الانسان الاسبق، الدكتورة وهيبة غالب فارع التي انتقلت الى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن، ورفعة شعبها، وتقدمه.
واشاد الرئيس ناصر بمناقب الفقيدة، واسهاماتها في خدمة الوطن من خلال نشاطها الاكاديمي والسياسي، والاداري، و عديد المواقع القيادية في الدولة، التي كان ابرزها منصب وزير حقوق الانسان، كأول وزيرة في البلاد، فضلا عن كونها اول رئيسة جامعة يمنية خاصة، منوها بسجلها الحافل كباحثة ومحاضرة وكاتبة سياسية وناشطة نسوية.
واعرب الرئيس علي ناصر عن خالص تعازيه، واصدق المواساة للواء علي هاشم وابناء الفقيدة، وافراد عائلتها وزملائها وطلابها سائلا المولى عز وجل ان يتغدمها بواسع رحمته وان يسكنها فسيح جناته وان يلهم اهلها وذويها الصبر والسلوان

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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