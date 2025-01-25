الرئيس علي ناصر محمد يعزي بوفاة وزيرة حقوق الانسان الاسبق وهيبة فارع - أخبار كلمتك

بعث الرئيس علي ناصر محمد، برقية عزاء ومواساة الى المناضل اللواء علي محمد هاشم في وفاة زوجته وزيرة حقوق الانسان الاسبق، الدكتورة وهيبة غالب فارع التي انتقلت الى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن، ورفعة شعبها، وتقدمه.

واشاد الرئيس ناصر بمناقب الفقيدة، واسهاماتها في خدمة الوطن من خلال نشاطها الاكاديمي والسياسي، والاداري، و عديد المواقع القيادية في الدولة، التي كان ابرزها منصب وزير حقوق الانسان، كأول وزيرة في البلاد، فضلا عن كونها اول رئيسة جامعة يمنية خاصة، منوها بسجلها الحافل كباحثة ومحاضرة وكاتبة سياسية وناشطة نسوية.

واعرب الرئيس علي ناصر عن خالص تعازيه، واصدق المواساة للواء علي هاشم وابناء الفقيدة، وافراد عائلتها وزملائها وطلابها سائلا المولى عز وجل ان يتغدمها بواسع رحمته وان يسكنها فسيح جناته وان يلهم اهلها وذويها الصبر والسلوان