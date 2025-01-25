برلماني يمني يتساءل عن مصير قحطان ويكشف هذا الامر الخطير - أخبار كلمتك

اتهم عضو البرلمان اليمني شوقي القاضي مليشيا الحوثي بممارسة أساليب ممنهجة من الكذب والابتزاز تجاه الشباب المعتقلين في سجونها.

وأكد القاضي أن الحوثيين يختطفون الشباب من منازلهم وأماكن عملهم، ويختلقون لهم التهم بهدف ابتزاز عائلاتهم للحصول على الأموال، ثم يطلقون سراحهم لاحقًا تحت غطاء مبادرات مزعومة أو ذرائع حسن النية.

وأضاف القاضي: "إذا كانوا صادقين في هذه المبادرات، فلماذا لا يطلقون سراح السياسي محمد قحطان والمختطفات والصحافيين وجميع المُغيّبين قسرًا في سجونهم؟"، مشيرًا إلى أن هذه الادعاءات ليست سوى محاولات من الجماعة لتضليل الرأي العام وإخفاء انتهاكاتها المتكررة.

وأكد القاضي أن هذه الممارسات تعكس استغلال الحوثيين لمعاناة الشعب لتحقيق مكاسب مادية وسياسية، داعيًا إلى زيادة الضغوط الدولية للإفراج عن جميع المختطفين والكشف عن مصير المغيّبين قسرًا.