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برلماني يمني يتساءل عن مصير قحطان ويكشف هذا الامر الخطير - أخبار كلمتك

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برلماني يمني يتساءل عن مصير قحطان ويكشف هذا الامر الخطير - أخبار كلمتك

برلماني يمني يتساءل عن مصير قحطان ويكشف هذا الامر الخطير - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 25 يناير 2025 03:17 مساءً - كلمتك/خاص

اتهم عضو البرلمان اليمني شوقي القاضي مليشيا الحوثي بممارسة أساليب ممنهجة من الكذب والابتزاز تجاه الشباب المعتقلين في سجونها.

وأكد القاضي أن الحوثيين يختطفون الشباب من منازلهم وأماكن عملهم، ويختلقون لهم التهم بهدف ابتزاز عائلاتهم للحصول على الأموال، ثم يطلقون سراحهم لاحقًا تحت غطاء مبادرات مزعومة أو ذرائع حسن النية.

وأضاف القاضي: "إذا كانوا صادقين في هذه المبادرات، فلماذا لا يطلقون سراح السياسي محمد قحطان والمختطفات والصحافيين وجميع المُغيّبين قسرًا في سجونهم؟"، مشيرًا إلى أن هذه الادعاءات ليست سوى محاولات من الجماعة لتضليل الرأي العام وإخفاء انتهاكاتها المتكررة.

وأكد القاضي أن هذه الممارسات تعكس استغلال الحوثيين لمعاناة الشعب لتحقيق مكاسب مادية وسياسية، داعيًا إلى زيادة الضغوط الدولية للإفراج عن جميع المختطفين والكشف عن مصير المغيّبين قسرًا.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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