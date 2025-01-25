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الكشف عن حالة ارتباك تعتري جماعة الحوثي بعد تصريحات ترامب - أخبار كلمتك

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الكشف عن حالة ارتباك تعتري جماعة الحوثي بعد تصريحات ترامب - أخبار كلمتك

الكشف عن حالة ارتباك تعتري جماعة الحوثي بعد تصريحات ترامب - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 25 يناير 2025 02:37 مساءً - كلمتك/خاص

وصف الصحفي اليمني محمد المخلافي الوضع الحالي لجماعة الحوثي بأنه مرحلة ارتباك كبير، مشيرًا إلى محاولاتهم المتناقضة للتعامل مع الملفات الداخلية والخارجية.

وأوضح المخلافي أن الحوثيين يحاولون التراجع خطوة في بعض الملفات للتقدم خطوتين في أخرى، حيث أطلقوا سراح بعض المعتقلين دون مقابل وفكوا أسر طاقم طائرة الجالكسي، بينما في الوقت نفسه اعتقلوا موظفين يعملون في منظمات دولية داخل صنعاء.

وأضاف أن هذه التحركات تعكس حالة الارتباك التي تعيشها الجماعة، خاصة بعد انتهاء الحرب في غزة بتصريح واحد من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ما جعلهم يحاولون اللحاق بقطار التحولات الإقليمية، رغم إدراكهم أنه قد فاتهم.

وأكد المخلافي أن هذه التصرفات المتناقضة تعكس التخبط في استراتيجيات الحوثيين، مع محاولاتهم البقاء في المشهد بأي وسيلة، رغم التحديات الإقليمية والدولية التي تضيق الخناق عليهم.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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