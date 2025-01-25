«ورش فنية وحكي عن حب الوطن» في صالة الطفل بمعرض الكتاب - أخبار كلمتك

«ورش فنية وحكي عن حب الوطن» في صالة الطفل بمعرض الكتاب - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:46 - بالرقم القومي.. رابط نتائج التعليم الأساسي الترم الأول 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:46 - بالرقم القومي.. رابط نتائج التعليم الأساسي الترم الأول 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:46 - «تحرش بها شاب وهرب».. الداخلية تكشف حقيقة فيديو خطف طفلة بالسويس - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:46 - «تحرش بها شاب وهرب».. الداخلية تكشف حقيقة فيديو خطف طفلة بالسويس - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد شائعات طلاقها.. داليا مصطفي ضيفة «واحد من الناس» الإثنين المقبل (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد شائعات طلاقها.. داليا مصطفي ضيفة «واحد من الناس» الإثنين المقبل (فيديو) - أخبار كلمتك

الأهلي يتفوق على بيراميدز في القيمة السوقية قبل مواجهة الغد - أخبار كلمتك

الأهلي يتفوق على بيراميدز في القيمة السوقية قبل مواجهة الغد - أخبار كلمتك

سعر الدولار اليوم السبت فى البنك المركزى و10 بنوك مصرية (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

سعر الدولار اليوم السبت فى البنك المركزى و10 بنوك مصرية (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

7 حسابات يمكن ربطها على الفيزا في بنك مصر - أخبار كلمتك

7 حسابات يمكن ربطها على الفيزا في بنك مصر - أخبار كلمتك

أسعار السمك اليوم، البلطي يسجل 73 جنيهًا في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار السمك اليوم، البلطي يسجل 73 جنيهًا في سوق العبور - أخبار كلمتك

الكشف عن حالة ارتباك تعتري جماعة الحوثي بعد تصريحات ترامب - أخبار كلمتك

الكشف عن حالة ارتباك تعتري جماعة الحوثي بعد تصريحات ترامب - أخبار كلمتك

شاهد دليل دخول فصل الربيع في صنعاء (صورة) - أخبار كلمتك

شاهد دليل دخول فصل الربيع في صنعاء (صورة) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

إدخال خدمات جراحات الفم الصغرى وتبييض الأسنان بالليزر في المجمعات الصحية بمديرية صيرة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
إدخال خدمات جراحات الفم الصغرى وتبييض الأسنان بالليزر في المجمعات الصحية بمديرية صيرة - أخبار كلمتك

إدخال خدمات جراحات الفم الصغرى وتبييض الأسنان بالليزر في المجمعات الصحية بمديرية صيرة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 25 يناير 2025 02:17 مساءً - كلمتك/خاص:

شهدت المجمعات الصحية مجمعي الميدان والقطيع الصحيين في مديرية صيرة بمحافظة عدن تطورًا نوعيًا في مجال طب الأسنان.

حيث شهد مجمع الميدان الصحي إدخال خدمات جراحات الفم الصغرى، و تبييض الأسنان بالليزر، والتراكيب المتحركة والثابتة، وتوفير اشعة ديجيتال في النوبات الصباحية وبعد الظهر والليلية.

كما يقدم مجمع القطيع الصحي خدمات في قسم الاسنان كعمليات إزالة الجذور المحتجزة، ومعالجة الأسنان المكسورة، وخلع ضرس العقل المطمور، وتصريف خراجات الفك، تحت إشراف أطباء متخصصين.

وأكد مدير مكتب الصحة والسكان بمديرية صيرة بعدن الدكتورة أماني عمبر، أن هذه الخدمات تأتي ضمن جهود تحسين الرعاية الصحية وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين في الظروف الإقتصادية الصعبة، وذلك عبر توفير تقنيات حديثة بأسعار مناسبة، مما يسهم في تعزيز جودة الخدمات الطبية في المديرية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

جماعة الح وثي: هكذا سنتعامل مع قرارات ترامب الأخيرة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق