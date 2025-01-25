إدخال خدمات جراحات الفم الصغرى وتبييض الأسنان بالليزر في المجمعات الصحية بمديرية صيرة - أخبار كلمتك

شهدت المجمعات الصحية مجمعي الميدان والقطيع الصحيين في مديرية صيرة بمحافظة عدن تطورًا نوعيًا في مجال طب الأسنان.

حيث شهد مجمع الميدان الصحي إدخال خدمات جراحات الفم الصغرى، و تبييض الأسنان بالليزر، والتراكيب المتحركة والثابتة، وتوفير اشعة ديجيتال في النوبات الصباحية وبعد الظهر والليلية.

كما يقدم مجمع القطيع الصحي خدمات في قسم الاسنان كعمليات إزالة الجذور المحتجزة، ومعالجة الأسنان المكسورة، وخلع ضرس العقل المطمور، وتصريف خراجات الفك، تحت إشراف أطباء متخصصين.

وأكد مدير مكتب الصحة والسكان بمديرية صيرة بعدن الدكتورة أماني عمبر، أن هذه الخدمات تأتي ضمن جهود تحسين الرعاية الصحية وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين في الظروف الإقتصادية الصعبة، وذلك عبر توفير تقنيات حديثة بأسعار مناسبة، مما يسهم في تعزيز جودة الخدمات الطبية في المديرية.