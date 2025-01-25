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حملات مكثفة في خورمكسر تكشف خطر هذا الامر! - أخبار كلمتك

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حملات مكثفة في خورمكسر تكشف خطر هذا الامر! - أخبار كلمتك

حملات مكثفة في خورمكسر تكشف خطر هذا الامر! - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 25 يناير 2025 02:17 مساءً - كلمتك/خاص

تواصل الفرق الفنية التابعة لمحطة الوزن المحوري في منطقة الرحاب بمديرية خورمكسر في العاصمة عدن، عمليات تفريغ الأوزان الزائدة والمخالفة للقانون من الشاحنات والمركبات.

 يأتي هذا الإجراء ضمن جهود صندوق صيانة الطرق والجسور لضمان حماية البنية التحتية للطرق والجسور من الأضرار الناتجة عن الحمولة الزائدة.

 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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