بشرى سارة بشان كهرباء عدن - أخبار كلمتك

أعلن حلف قبائل حضرموت، اليوم السبت، عن تمديد تزويد كهرباء عدن بكميات النفط الخام المعتادة لمدة أسبوع إضافي، ابتداءً من يوم الأحد الموافق 26 يناير 2025.



وأشار الحلف في بيان نشره عبر منصته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن المهلة المحددة في اجتماعه المنعقد يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 قد انتهت اليوم، السبت 25 يناير، وكان الاجتماع قد حدد تلك الفترة كخطوة إيجابية لإظهار حسن النية، سعياً لإيجاد بيئة مناسبة للشروع في خطوات التنفيذ.

وأكد البيان أن مجلس القيادة الرئاسي لم يتخذ أي خطوات ملموسة في هذا السياق، ما يعكس ما وصفه بـ"الموقف المتعنت" تجاه حضرموت، على الرغم من الظروف القاسية والمعاناة التي يعيشها المجتمع.



وشدد حلف قبائل حضرموت على موقفه الإنساني تجاه أهالي عدن، ووصفهم بالأهل والإخوة الذين لا يتمنى لهم سوى حياة كريمة..مؤكدًا أنه وبعد إجراء المشاورات بين أعضاء رئاسة الحلف تقرر تمديد فترة تزويد كهرباء عدن بكميات النفط الخام المعتادة لمدة أسبوع إضافي اعتباراً من يوم الأحد الموافق 26 يناير 2025.

