ضبط مطلوب أمني في قضية قتل بمنطقة الرجاع في الصبيحة - أخبار كلمتك

في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الأجهزة الأمنية لتعزيز الأمن والاستقرار، تمكنت الحملة الأمنية فجر اليوم السبت الموافق 25يناير2025من إلقاء القبض على المطلوب أمنيًا المدعو (أ أ م أ ص، )والمتهم في قضية قتل المجني عليه عقيل فيصل محمد أحمد، في قرية البطحاء العميده بمنطقة الرجاع.

وأوضحت مصادر أمنية أن العملية تمت بعد رصد دقيق وتعقب مستمر لتحركات المتهم، ما أسفر عن ضبطه بنجاح ودون أي مقاومة، ليتم إيداعه السجن لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وتأتي هذه العملية الناجحة ثمرةً للجهود الكبيرة التي تبذلها الحملة الأمنية وأفرادها البواسل، الذين يعملون ليلًا ونهارًا بكل تفانٍ وإخلاص، من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، والتصدي بكل حزم لكل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع.

وقد أشاد المواطنون بالدور الفعّال الذي تضطلع به الأجهزة الأمنية في فرض النظام وضبط المطلوبين، مؤكدين أن هذا النجاح يعكس مستوى الاحترافية العالية والكفاءة المتميزة لرجال الأمن الذين يضحون بأرواحهم من أجل تحقيق العدالة وصون السلم المجتمعي.

وأكدت الجهات الأمنية أنها ماضية في فرض سيادة القانون والتعامل بكل صرامة مع الخارجين عن النظام، مشددةً على أهمية تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية في تقديم المعلومات التي تساهم في تعزيز الأمن والاستقرار.

تحية تقدير وإجلال لكل أفراد الحملة الأمنية على جهودهم الجبارة وتفانيهم في أداء واجبهم، فهم الدرع الحامي واليد الضاربة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن.