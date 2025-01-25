عاجل:الحوثيين يطلقون عشرات الاسرى بصنعاء ويعلنون هذا الامر - أخبار كلمتك

عقدت مايسمى بلجنة شؤون الأسرى الحوثية مؤتمرا صحفيا للإعلان عن مبادرة.

وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى المتهم بارتكاب جرائم ضد الانسانية: بتوجيهات كريمة من عبدالملك نعلن عن تنفيذ مبادرة إنسانية للإفراج عن 153 أسيرا من أسرى الطرف الآخر ممن تم أسرهم في جبهات القتال والمبادرة لدواع إنسانية ومن طرف واحد وأغلب المفرج عنهم من ذوي الحالات الإنسانية من المرضى والجرحى وكبار السن ووحيدي الأسر

واضاف: نؤكد أن هذه المبادرة رسالة إنسانية إيجابية من قبلنا ونأمل من الطرف الآخر أن يقرأها في سياقها الصحيح وهدف البادرة بناء الثقة والتأسيس لمرحلة جديدة من التعامل الجاد والصادق مع هذا الملف الإنساني

واختتم: نؤكد أن جميع الأسرى لدينا يعيشون في ظروف طبيعية وإنسانية ولا يتعرضون لأي تعذيب أو انتهاك أو ممارسات غير إنسانية وندعو الأمم المتحدة ولجنة الصليب الأحمر وجميع المنظمات الدولية والوسطاء المحليين لتشكيل فريق لزيارة السجون لدى جميع الأطراف ونؤكد استعدادنا وجهوزيتنا الكاملة لتنفيذ كل الاتفاقيات التي تم التوافق والتوقيع عليها من جميع الأطراف برعاية الأمم المتحدة وبدون قيد أو شرط ونؤكد استعدادنا للدخول في صفقة تبادل شاملة وكاملة تشمل جميع الأسرى على مبدأ الكل مقابل الكل وفق اتفاق استكهولم و نؤكد لأسر أسرانا أننا سنبذل كل جهودنا لتحرير كل أسرانا ونطمئنكم بأن لدينا من أسرى العدوان من ضباطه وعناصره الهامة ما يضمن تحرير جميع أسرانا