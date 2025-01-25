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مسؤول امريكي يكشف سبب تصنيف الحوثيين الاخير - أخبار كلمتك

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مسؤول امريكي يكشف سبب تصنيف الحوثيين الاخير - أخبار كلمتك

مسؤول امريكي يكشف سبب تصنيف الحوثيين الاخير - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 25 يناير 2025 11:17 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال مسؤول أمريكي سابق إن إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية رسالة مبكرة اتخذها ترمب ضد إيران.


وأوضح "ديفيد شينكر" مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في إدارة ترمب الأولى، أن تصنيف الحوثيين خطوة أمريكية واضحة ضد إحدى القوى بالوكالة لإيران في الشرق الأوسط.

واستبعد "شينكر" أن يكون لإعادة تصنيف الحوثيين تأثير إيجابي يعدل من سلوكهم، بل يشير إلى أن واشنطن ليست مهتمة باستخدام سياسة التفاوض مع إيران.

وكان البيت الأبيض قد قال في بيان إن الرئيس ترمب وجه بإنهاء علاقة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مع الكيانات التي دفعت أموالا للحوثيين، أو التي عارضت الجهود الدولية لمواجهة الحوثيين وغضت الطرف عن إرهاب الحوثيين وانتهاكاتهم.


وفي وقت سابق، أكد البيت الأبيض أن إعادة تصنيف الحوثيين ضمن المنظمات الإرهابية الأجنبية سيؤدي إلى مراجعة واسعة النطاق لشركاء الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمتعاقدين العاملين في اليمن.

ويرى مراقبون أن إعادة وضع جماعة الحوثي على قائمة الإرهاب من قبل الإدارة الأميركية يبدو هذه المرّة مختلفا عن سائر الإجراءات العقابية التي اتخذتها واشنطن ضد الجماعة وقياداتها، حيث تأتي الخطوة في ظروف مغايرة تتمثّل في التطور الكبير في القدرات العسكرية للحوثيين وتوسيعهم لنطاق تهديداتهم لتشمل خطوط التجارة الدولية عبر البحر الأحمر ولتطال حليفا إقليميا بارزا للولايات المتحدة هو إسرائيل.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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