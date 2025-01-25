دهس مقاتل حوثي في صنعاء - أخبار كلمتك

تعرض جندي حوثي للدهس من قبل سائق سيارة يعمل بتسويق " القات" في المدخل الجنوبي لمحافظة صنعاء.

وقالت مصادر إعلامية إن جندي حوثي تعرض للدهس وأصيب آخر من موظفي الضرائب خلال محاولتهم إيقاف سيارة تعمل في تسويق " القات" في قرية سيان بمديرية سنحان جنوب محافظة صنعاء.

وأضافت المصادر أن الحوثيين حاولوا إيقاف السيارة التي كانت تسير بسرعة جنونية خوفا من الجبايات التي تصل إلى مائتين ألف ريال على كل سيارة يتم السماح لها لتسويق القات من محافظة ذمار إلى صنعاء.

وأكدت المصادر أن السيارة بعد دهسها للجندي الحوثي خرجت من الخط الرئيسي لتجرف بقالة صغيرة والتسبب بإصابة مواطنين آخرين في المنطقة نفسها.

