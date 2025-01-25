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اندلاع معركة عسكرية في رداع - أخبار كلمتك

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اندلاع معركة عسكرية في رداع - أخبار كلمتك

اندلاع معركة عسكرية في رداع - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 25 يناير 2025 11:17 صباحاً - كلمتك/خاص:

أفاد مصدر قبلي باندلاع اشتباكات مسلحة بين رجال القبائل من جهة، ومليشيا الحوثي الإرهابية من جهة ثانية، في مدينة رداع بمحافظة البيضاء.

وأوضح أن المليشيا الحوثية سيرت حملة عسكرية ضد قبيلة آل الحراض، وحاولت شن عملية اختطافات، لكن رجال القبيلة تصدوا لها، لتندلع اشتباكات عنيفة.

وتعيش محافظة البيضاء حالة غليان بسبب جرائم مليشيا الحوثي، والتي كان آخرها اقتحام حنكة آل مسعود في قيفة وتفجير منازل على رؤوس ساكنيها.
 

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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