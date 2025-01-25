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اختطاف موظف اممي جديد - أخبار كلمتك

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اختطاف موظف اممي جديد - أخبار كلمتك

اختطاف موظف اممي جديد - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 25 يناير 2025 11:17 صباحاً - كلمتك/خاص:

في تصعيد خطير لأعمالها العدائية، أقدمت ميليشيا الحوثي على اختطاف من موظفي الأمم المتحدة الذين يعملون في مناطق سيطرتها.

وأكدت الأمم المتحدة أن هذا العمل الإجرامي يشكل تهديدًا مباشرًا للعمل الإنساني في البلاد، وحذرت من أن هذه التصرفات ستؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، وستعوق جهود السلام.

ودعت المنظمة الدولية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الجريمة الشنيعة، وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الموظفين المختطفين.

وأكدت الأمم المتحدة أن استمرار هذه الانتهاكات يمثل عائقًا كبيرًا أمام تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.
 

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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