اختطاف موظف اممي جديد - أخبار كلمتك

في تصعيد خطير لأعمالها العدائية، أقدمت ميليشيا الحوثي على اختطاف من موظفي الأمم المتحدة الذين يعملون في مناطق سيطرتها.

وأكدت الأمم المتحدة أن هذا العمل الإجرامي يشكل تهديدًا مباشرًا للعمل الإنساني في البلاد، وحذرت من أن هذه التصرفات ستؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، وستعوق جهود السلام.

ودعت المنظمة الدولية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الجريمة الشنيعة، وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الموظفين المختطفين.

وأكدت الأمم المتحدة أن استمرار هذه الانتهاكات يمثل عائقًا كبيرًا أمام تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.

