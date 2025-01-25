اكبر شركة لشحن الحاويات تحسم الجدل بشان العودة إلى خليج عدن - أخبار كلمتك

قالت شركة ميرسك العملاقة لشحن الحاويات إن ميرسك ستواصل تحويل السفن بعيدا عن خليج عدن والبحر الأحمر باتجاه الطرف الجنوبي من أفريقيا على الرغم من إعلان جماعة الحوثيين أنهم سيكبحون هجماتهم على السفن.



وقالت شركة الشحن الدنماركية إن إعلان جماعة الحوثيين "خطوة مرحب بها للغاية في الاتجاه الصحيح نحو الاستقرار والحياة الطبيعية في نهاية المطاف لصناعة الشحن العالمية".

ومع ذلك، قالت إن الخطر الأمني للسفن التجارية التي تنتقل إلى البحر الأحمر ومضيق باب المندب لا يزال مرتفعا.

وقالت: "مع وضع ذلك في الاعتبار - وسلامة طاقمنا وسفننا وحمولتك هي أولويتنا القصوى - ستواصل ميرسك الإبحار حول إفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح حتى يتم ضمان المرور الآمن عبر المنطقة على المدى الطويل".

