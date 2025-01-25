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اكبر شركة لشحن الحاويات تحسم الجدل بشان العودة إلى خليج عدن - أخبار كلمتك

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اكبر شركة لشحن الحاويات تحسم الجدل بشان العودة إلى خليج عدن - أخبار كلمتك

اكبر شركة لشحن الحاويات تحسم الجدل بشان العودة إلى خليج عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 25 يناير 2025 11:17 صباحاً - كلمتك/خاص:

قالت شركة ميرسك العملاقة لشحن الحاويات إن ميرسك ستواصل تحويل السفن بعيدا عن خليج عدن والبحر الأحمر باتجاه الطرف الجنوبي من أفريقيا على الرغم من إعلان جماعة الحوثيين أنهم سيكبحون هجماتهم على السفن.


وقالت شركة الشحن الدنماركية إن إعلان جماعة الحوثيين "خطوة مرحب بها للغاية في الاتجاه الصحيح نحو الاستقرار والحياة الطبيعية في نهاية المطاف لصناعة الشحن العالمية".

ومع ذلك، قالت إن الخطر الأمني للسفن التجارية التي تنتقل إلى البحر الأحمر ومضيق باب المندب لا يزال مرتفعا.

وقالت: "مع وضع ذلك في الاعتبار - وسلامة طاقمنا وسفننا وحمولتك هي أولويتنا القصوى - ستواصل ميرسك الإبحار حول إفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح حتى يتم ضمان المرور الآمن عبر المنطقة على المدى الطويل".
 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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