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بائعو وايتات المياه ينفذون إضرابا لهذا السبب - أخبار كلمتك

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بائعو وايتات المياه ينفذون إضرابا لهذا السبب - أخبار كلمتك

بائعو وايتات المياه ينفذون إضرابا لهذا السبب - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 25 يناير 2025 10:57 صباحاً - كلمتك/ خاص

نفذ بائعو وايتات المياه اضرابا اليوم السبت في مدينة تعز .

ونفذ بائعو وايتات المياه في مدينة تعز اضراب في جولة سنان .

وقال عدد من بائعو وايتات المياه بأنه تم رفع السعر على كل وايت ٢٠٠٠ ريال فيما يزيد البائع منهم ٦٠٠٠ ريال على كل وايت .

وعبرو عن اسفهم الشديد إزاء هذا الارتفاع الذي يزيد من معاناة المواطنين

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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