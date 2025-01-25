بائعو وايتات المياه ينفذون إضرابا لهذا السبب - أخبار كلمتك

نفذ بائعو وايتات المياه اضرابا اليوم السبت في مدينة تعز .

ونفذ بائعو وايتات المياه في مدينة تعز اضراب في جولة سنان .

وقال عدد من بائعو وايتات المياه بأنه تم رفع السعر على كل وايت ٢٠٠٠ ريال فيما يزيد البائع منهم ٦٠٠٠ ريال على كل وايت .

وعبرو عن اسفهم الشديد إزاء هذا الارتفاع الذي يزيد من معاناة المواطنين