الأرصاد يتوقع أجواء باردة على هذه المدن - أخبار كلمتك

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه يتوقع أجواء باردة إجمالاً في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء.

في حين تكون الأجواء باردة نسبياً في مرتفعات الجوف، مأرب، المحويت، إب، تعز، لحج، أبين، الضالع، شبوة، حضرموت والمهرة وأجزاء من المناطق الصحراوية.

وحسب المركز بلغ أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم، 3.6 في البيضاء، 4.5 في ذمار، 4.6 في عمران، 5 في صنعاء.

ونبه المواطنين خاصةً كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر، إلى أخذ الاحتياطات من الأجواء الباردة .