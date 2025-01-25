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الأرصاد يتوقع أجواء باردة على هذه المدن - أخبار كلمتك

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الأرصاد يتوقع أجواء باردة على هذه المدن - أخبار كلمتك

الأرصاد يتوقع أجواء باردة على هذه المدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 25 يناير 2025 10:57 صباحاً - كلمتك/ خاص

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه يتوقع أجواء باردة إجمالاً في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء.

في حين تكون الأجواء باردة نسبياً في مرتفعات الجوف، مأرب، المحويت، إب، تعز، لحج، أبين، الضالع، شبوة، حضرموت والمهرة وأجزاء من المناطق الصحراوية.

وحسب المركز بلغ أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم، 3.6 في البيضاء، 4.5 في ذمار، 4.6 في عمران، 5 في صنعاء.

ونبه المواطنين خاصةً كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر، إلى أخذ الاحتياطات من الأجواء الباردة .

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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