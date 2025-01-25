لأول مرة .. افتتاح محطة لتعبئة غاز للسيارات في أبين - أخبار كلمتك

افتتح صباح اليوم السبت محطة لتعبئة الغاز للسيارات ولأول مرة في مديرية أحور.

وتقع مديرية احور في الشريط الساحلي وعلى خط دولي وهي بحاجة لمثل هذه المحطة ، حيث ان اغلب السيارات التي تأتي من عدن إلى المهرة والى حضرموت ودول الخليج والمحافظات الشمالية تمر بهذا الخط وتعمل على الغاز والأسباب الارتفاع الجنوني لسعر مادة البترول لكن بوجود هذه المحطة في مديرية أحور سيتمكن أصحاب السيارات التي تعمل على الغاز من الذهاب الى محافظاتهم باقل التكاليف .