تقديم 340 ألف خدمة طبية بالمنشآت الصحية في بورسعيد خلال 2024 - أخبار كلمتك

تقديم 340 ألف خدمة طبية بالمنشآت الصحية في بورسعيد خلال 2024 - أخبار كلمتك

3 أفلام روائية وتسجيلية في نادي سينما أوبرا دمنهور - أخبار كلمتك

3 أفلام روائية وتسجيلية في نادي سينما أوبرا دمنهور - أخبار كلمتك

بالصور .. هطول أمطار خفيفة على محافظة لحج - أخبار كلمتك

بالصور .. هطول أمطار خفيفة على محافظة لحج - أخبار كلمتك

عاجل:الحوثيين يطلقون عشرات الاسرى بصنعاء ويعلنون هذا الامر - أخبار كلمتك

عاجل:الحوثيين يطلقون عشرات الاسرى بصنعاء ويعلنون هذا الامر - أخبار كلمتك

بزي الاحتلال العسكري، الصليب الأحمر يتسلم الأسيرات الإسرائيليات الـ 4 من غزة - أخبار كلمتك

بزي الاحتلال العسكري، الصليب الأحمر يتسلم الأسيرات الإسرائيليات الـ 4 من غزة - أخبار كلمتك

الأهلي يخسر وسام أبو علي في 4 مباريات، تعرف عليها - أخبار كلمتك

الأهلي يخسر وسام أبو علي في 4 مباريات، تعرف عليها - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - آخر تطورات الحالة الصحية للفنان صالح العويل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - آخر تطورات الحالة الصحية للفنان صالح العويل - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:26 - الصليب الأحمر يتسلم الأسيرات الإسرائيليات الأربع من حركة حماس في ميدان فلسطين - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:26 - الصليب الأحمر يتسلم الأسيرات الإسرائيليات الأربع من حركة حماس في ميدان فلسطين - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:26 - أسماء وصور الأسيرات الإسرائيليات المجندات المفرج عنهن من حماس - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:26 - أسماء وصور الأسيرات الإسرائيليات المجندات المفرج عنهن من حماس - أخبار كلمتك

قرينة السيسي لرجال الشرطة: درع مصر وحماتها.. تضحياتكم نبراس للأمان والاستقرار - أخبار كلمتك

قرينة السيسي لرجال الشرطة: درع مصر وحماتها.. تضحياتكم نبراس للأمان والاستقرار - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

لأول مرة .. افتتاح محطة لتعبئة غاز للسيارات في أبين - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
لأول مرة .. افتتاح محطة لتعبئة غاز للسيارات في أبين - أخبار كلمتك

لأول مرة .. افتتاح محطة لتعبئة غاز للسيارات في أبين - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 25 يناير 2025 10:37 صباحاً - كلمتك/ خاص

افتتح صباح اليوم السبت محطة لتعبئة الغاز للسيارات ولأول مرة في مديرية أحور.

وتقع مديرية احور في الشريط الساحلي وعلى خط دولي وهي بحاجة لمثل هذه المحطة ، حيث ان اغلب السيارات التي تأتي من عدن إلى المهرة والى حضرموت ودول الخليج والمحافظات الشمالية تمر بهذا الخط وتعمل على الغاز والأسباب الارتفاع الجنوني لسعر مادة البترول لكن بوجود هذه المحطة في مديرية أحور سيتمكن أصحاب السيارات التي تعمل على الغاز من الذهاب الى محافظاتهم باقل التكاليف .

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

عيدروس الزبيدي يعلن موقفه من الانفصال ويؤكد هذا الامر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق