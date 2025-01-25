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جماعة الح وثي: هكذا سنتعامل مع قرارات ترامب الأخيرة - أخبار كلمتك

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جماعة الح وثي: هكذا سنتعامل مع قرارات ترامب الأخيرة - أخبار كلمتك

جماعة الح وثي: هكذا سنتعامل مع قرارات ترامب الأخيرة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 25 يناير 2025 09:42 صباحاً - كلمتك/ خاص

قال القيادي في جماعة الحوثي محمد علي الحوثي: قرارات ترامب تأتي في إطار دعم الكيان بسبب موقف اليمن الرافض للإبادة والحصار، وتدلل على إرهابية أمريكا وعدم شرعيتها، وأنهم أولى بالتصنيف لاشتراكهم في دعم إسرائيل في عدوان الإبادة والحصار بغزة وهي قرارات تدين ترامب وتؤكد عدوانية أمريكا، ومن يشاركها في ذلك

واضاف أن القرارات الإرهابية الأمريكية أتت كموقف ونتيجة مسبقة لرفضنا للسلوك الإجرامي الأمريكي البريطاني الإسرائيلي في عدوان وحصار غزة، وما قامت به القوات المسلحة بتشكيلاتها كان عمل مشروع ومعلن لرفض الإجرام، وأي خطوات تتخذ ضد شعبنا سيتم دراسة الإجراءات، 

واختتم: وسيتعامل اليمن معها بمستوى ذلك بإذن الله

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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