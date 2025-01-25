وزير سابق: هذا ما تقوم به جماعة الحوثي لتتفادى اثار تصنيفها كجماعة إرهابية - أخبار كلمتك

قال وزير الإدارة المحلية السابق عبدالرقيب فتح : كي تتفادى الميليشيات المسلحة الحوثية اثار تصنيفها كجماعة ارهابية تحاول ربط ذلك بالجوانب الانسانية..
واضاف : مع الإحاطة ان تلك الميليشيات وخلال اكثر من عشر سنوات جعلت من الأعمال الانسانية مصدرا من مصادر تمويل انشطتها الحربية.
وتابع : اما المحتاجين فهي تنهب الاغاثة من افواههم كما وصفها المدير التنفيذي لبرنام الغذا العالمي.
واختتم: نؤكد ان التصنيف للميليشيات المسلحة كجماعة ارهابية يستهدف مصادر تمويل الميليشيات وداعيميها وتحرك قادتها ...الخ.. ولايستهدف انشطة المنظمات الدولية واعمالها الانسانية...
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