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وزير سابق: هذا ما تقوم به جماعة الحوثي لتتفادى اثار تصنيفها كجماعة إرهابية - أخبار كلمتك

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وزير سابق: هذا ما تقوم به جماعة الحوثي لتتفادى اثار تصنيفها كجماعة إرهابية - أخبار كلمتك

وزير سابق: هذا ما تقوم به جماعة الحوثي لتتفادى اثار تصنيفها كجماعة إرهابية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 25 يناير 2025 09:27 صباحاً - كلمتك/ خاص

قال وزير الإدارة المحلية السابق عبدالرقيب فتح : ‏كي تتفادى الميليشيات المسلحة الحوثية اثار تصنيفها كجماعة ارهابية تحاول ربط ذلك بالجوانب الانسانية..

واضاف : مع الإحاطة ان تلك الميليشيات وخلال اكثر من عشر سنوات جعلت من الأعمال الانسانية مصدرا من مصادر تمويل انشطتها الحربية.

وتابع : اما المحتاجين فهي تنهب الاغاثة من افواههم كما وصفها المدير التنفيذي لبرنام الغذا العالمي.

واختتم: نؤكد ان التصنيف للميليشيات المسلحة كجماعة ارهابية يستهدف مصادر تمويل الميليشيات وداعيميها وتحرك قادتها ...الخ..  ولايستهدف انشطة المنظمات الدولية واعمالها الانسانية...

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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